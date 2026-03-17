Los vinos atlánticos se miden en Cangas: "Hay diversidad y la calidad es notable, representan bastante bien el carácter atlántico"

Alrededor de un centenar de vinos de influencia atlántica llegados de diferentes puntos de España se midieron este lunes en la cuarta edición del Concurso Atlantic, organizado por la Denominación de Origen Protegida Cangas y que se desarrolló en el Parador Nacional de Corias. A través de una cata a ciegas, los diferentes vinos presentados al certamen fueron probados por la veintena de expertos que formaron el comité de cata a lo largo de todo el día.

Los miembros del jurado son profesionales llegados de toda España y vinculados sobre todo a restaurantes de prestigio premiados con estrella Michelín, incluso algunos de ellos miembros de concursos internacionales. Coincidieron en ensalzar el valor de los vinos de influencia atlántica caracterizados por su singularidad, frescura e intensidad y en destacar la calidad de los vinos presentados.

La sumiller Silvia Ortúñez durante la cata. / D. Álvarez

"Hay diversidad y la calidad es notable, representan bastante bien ese carácter atlántico", aseguraba Silvia Ortúñez, sumiller de The Library Wine Boutique (Madrid), sobre los vinos catados en la primera parte del concurso. Participa en el certamen cangués por segundo año y asegura que el perfil de vinos atlánticos "más frescos y ligeros" maridan muy bien con "la gastronomía sólida, le ayudan mucho".

Damián Arana, sumiller y docente de hostelería en Formación Profesional, recalca de los vinos atlánticos "su frescura, buena acidez y con fruta muy integrada" lo que permite que sean elaboraciones que "se pueden beber bien, son muy frescos y ligeros", pero, además, destaca de ellos que cuentan con la complejidad que les aporta cada una de las zonas en las que se cultivan. "Son vinos en los que el terruño está presente y en cada uno se encuentran características de su propia zona".

Como participante en cada una de las ediciones del concurso también ha observado en el vino DOP Cangas "una evolución muy importante". Analiza que se nota que "hay mejores técnicos trabajando en las bodegas, se cuida cada vez más el viñedo y el cambio climático también está ayudando porque las maduraciones son mejores, así que todo influye para que la calidad del vino de Cangas esté a un buen nivel y creo que van a seguir evolucionando a mejor".

El sumiller Damián Arana durante la cata. / D. Álvarez

El presidente de la DOP Cangas, Adrián Fernández, recuerda que el concurso se basa en una cata a ciegas en la que los miembros del jurado desconocen, por supuesto, el vino que están catando, pero también su añada o la zona donde está elaborado. "El concurso se delega en un director independiente de la DOP", de hecho, las bodegas de la marca de calidad canguesa también participan en el concurso, suponen un 10 por ciento de los vinos presentados al certamen.

Un concurso con el que se busca conseguir que "Cangas sea la capital del vino atlántico". Unas elaboraciones que Adrián Fernández destaca que están "en tendencia" y añade que el territorio de la DOP Cangas es uno de los lugares "donde mejor se expresan".

Además, valora que la celebración del certamen sirve como escaparate para los propios vinos locales, ya que a Cangas llegan profesionales y expertos del mundo del vino de toda España que tienen la oportunidad de conocer los vinos y la tierra en la que se producen. Pero sobre todo, lo que buscan es "potenciar todos los vinos atlánticos", subraya Fernández.

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Previo al concurso, el domingo, se organizó una ponencia que impartió Pablo González, viticultor y bodeguero de la DOP Ribeira Sacra.