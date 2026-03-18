Ya se puede disfrutar del alto de La Farrapona: Somiedo despeja de nieve el acceso a la mítica cumbre con la vista puesta en la Semana Santa

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento de Somiedo ha despejado de nieve el ascenso a su mítica cumbre: La Farrapona. Este techo somedano, con 1708 metros de altitud, permanece cerrado durante el grueso del invierno. En concreto, este año ha estado bloqueado por la nieve desde enero. Se limpió a principios de mes, pero la nueva nevada obligó a repetir la operación. A partir de este miércoles se puede volver a disfrutar de este enclave, punto estratégico para visitar los lagos de Saliencia.

"Normalmente, se abre para Semana Santa, eso sí, está abierto el lado asturiano, hasta el aparcamiento, pero sigue cerrado el lado que corresponde a León", aclara el Alcalde, Belarmino Fernández, sobre esta operación ya clásica. Al tratarse de una vía de titularidad municipal es el consistorio con la quitanieves somedana el que se ocupa de esta tarea de limpiar de nieve el puerto.

"En Semana Santa es un reclamo, uno de nuestros focos turísticos", señala el primer edil sobre la importancia de mantener abierto el acceso de cara al próximo puente festivo.

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Explica el alcalde que este año se encontraron con más nieve que el año pasado, pero hubo años con más volumen. "Este año no hubo una gran nevada, caía y se marchaba... aunque es verdad que había más nieve que el año pasado, que casi no nevó", señala.