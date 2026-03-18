Navia destinará 372.000 euros a culminar la reforma integral de la plaza de abastos, en el centro de la villa

El Ayuntamiento de Navia destinará 372.000 euros a la conclusión de las obras de la plaza de abastos, en el corazón de la villa naviega. La Junta Local de Gobierno acaba de dar luz verde a la licitación de los trabajos, posibles gracias a un modificado que contempla una actuación integral en el edificio.

El modificado incluye "la impermeabilización y finalización del techo de la plaza, convertida en plaza pública, así como la resolución de los problemas expuestos por los usuarios del inmueble". El proyecto incluye también "la renovación del sistema de ventilación, la actualización de la iluminación y la mejora del aislamiento exterior", así como "la sustitución de la carpintería".

El inmueble se sitúa en el trazado del Camino de Santiago, motivo por lo que el proyecto tuvo que recabar el visto bueno de la dirección general de Patrimonio.

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El pasado octubre el PSOE de Navia denunció la pérdida de una subvención de casi 70.000 euros destinada a impermeabilizar y remodelar la plaza de abastos. La ayuda había sido concedida al anterior Gobierno local, liderado por Ignacio García Palacios.