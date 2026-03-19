Fallece el valdesano Ramón Fernández, empresario de seguros y fundador del Museo Etnográfico de Luarca

Luarca llora al empresario y activista social Ramón Fernández, que falleció este jueves a los 82 años. Fundador y responsable del Museo Rural Etnográfico de Luarca, que está ubicado en su casa de San Martín, el valdesano regentaba una conocida firma de seguros. Fernández era una persona muy querida y conocida en el concejo por sus diferentes facetas: desde concejal en Valdés (primero con el PP y después con Foro) hasta presidente de la Banda de Música de Luarca y también responsable del club náutico.

Casado y con cuatro hijos, Fernández era también el suegro del actual alcalde de Valdés, Óscar Pérez. El funeral será este viernes a las 17.00 horas en la iglesia de Santiago de Arriba. "Era un vecino muy querido, siempre ligado al tejido vecinal, cultural y deportivo del municipio. Evidentemente, deja un vacío en la familia imposible de llenar. Siempre quedará el recuerdo de una vida plena y feliz. Tras de sí quedan múltiples iniciativas para la sociedad", señala el primer edil valdesano.

"Empezó de la nada"

El cronista deportivo Cipriano Fernández, que además trabajó un tiempo en la firma de Seguros Ramón Fernández, da cuenta de la amplia trayectoria del fallecido, una persona "que siempre tuvo muchas inquietudes". "Empezó de la nada, haciendo seguros en el bar Caracas de la Avenida de Galicia y allí, justo en frente del bar, abrió su primer despacho", relata Cipriano. En la actualidad, Seguros Ramón Fernández, que llegó a tener sucursales en Navia y Tineo, está en la calle García Prieto. Gestionado por sus hijos, es una referencia en el concejo.

Gracias a la buena marcha del negocio, Ramón Fernández pudo patrocinar diferentes iniciativas. De hecho, es uno de los históricos patrocinadores del Luarca Club de Fútbol, llegando a crear en la década de los ochenta del pasado siglo un trofeo con su nombre. "Era una de las grandes citas de la pretemporada en La Veigona", apunta Cipriano Fernández También en 1974 fue uno de los patrocinadores de la refundación del Club Ciclista luarqués. "Fue el gran mecenas del deporte en Luarca, muy referente en ese aspecto", añade el cronista deportivo.

Entre los méritos de Ramón Fernández está también haber encabezado la directiva de la Banda de Música de Luarca. De hecho, fue el primer presidente tras su refundación en 1981. También fue miembro de la directiva del Casino de Luarca. Conocida es también su faceta en el mundo de la etnografía, pues creó en su casa de San Martín, a poco menos de dos kilómetros de Luarca, un museo con cientos de piezas.

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"Es una preciosidad", señalan los conocedores de este espacio. El museo reúne más de 5.000 piezas y permite recordar cómo era la vida antaño en el concejo valdesano por el que tanto hizo Ramón Fernández.