Dos viajeros se topan con un pequeño argayo en el corredor del Narcea y se ponen a limpiarlo: "Esto ocurre día sí, día también"

Dos integrantes de la plataforma "El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras seguras y modernas", también conocida como Plataforma del Suroccidente, se encontraron este jueves con una fana en pleno corredor del Narcea. La caída de piedras tuvo lugar a la altura de Pilotuerto, en Tineo, y se ocupó de liberar la vía Fernando Álvarez "Cañón", mientras la portavoz del colectivo, Maribel Rodríguez, dejaba constancia documental del insólito momento.

"Esto pasa un día sí y otro también. Es una vergüenza", señala Fernando Álvarez, que no dudó en bajarse para echar a un lado las piedras caídas sobre el carril. "Había piedras bastante grandes, si eso le da a un coche...No podíamos pasar y no hacer nada porque podría haber un accidente, es un tramo en curva y ahí los coches pasan a 70-80 kilómetros por hora. Podría haber una desgracia".

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El tinetense recorre dos o tres veces a la semana el corredor del Narcea y da cuenta de frecuentes incidentes como este. "Por pequeña que sea la piedra, quiere decir que la montaña se mueve y no se puede sujetar toda la montaña, lo que hay que hacer es sacar de ahí el tráfico porque si no lo hacen, habrá más fallecidos", lamenta el tinetense, miembro activo de este colectivo que lucha para exigir mejoras en las vías comarcales y la finalización de la Autovía de La Espina.