Tineo disfruta de una jornada multitudinaria durante la Feria de San José: "Es un hervidero de gente"
Más de 300 caballos se convirtieron en protagonistas ante la ausencia de ganado vacuno en esta clásica cita tinetense
La tradicional Feria de San José de Tineo vivió este jueves una jornada multitudinaria en la que el protagonismo recayó sobre las más de 300 cabezas de ganado equino, 85 puestos de venta ambulante -alimentación, moda, restauración, artesanía...- y una docena de puestos de maquinaria agrícola. Así, la feria convirtió a Tineo en un "hervidero de gente".
"La Feria de San José es una feria por la que hay que apostar y, evidentemente, el Ayuntamiento de Tineo lo hace", declaró la alcaldesa tinetense, Montse Fernández, que destacó que, como es habitual, "la gente sigue acudiendo, nadie falla nunca y muchos deciden venir con la familia".
En ese sentido, Fernández señaló que la feria, que como su propio nombre indica coincide con el día del padre, es un evento "fantástico" que supone el pistoletazo de salida para la temporada de ferias en el concejo. "La gente viene con sus familias, pasan el día y se quedan a comer para celebrar el día del Padre", detalló la regidora.
Maquinaria agrícola usada
Durante la celebración de la feria, el recinto acogió también una nueva edición de Agrocasión, la feria de maquinaria agrícola usada, que contó con una docena de puestos. "Los vendedores estaban muy contentos. Es una ocasión en la que la gente se anima a acudir y en la que hay mucha venta de maquinaria en un momento en que los precios son inalcanzables", añadió la Alcaldesa.
Por otro lado, los más de 300 caballos supusieron el gran atractivo animal en una jornada en la que destacó la ausencia de ganado vacuno debido a las restricciones sanitarias derivadas de la enfermedad dermatosis nodular bovina. De hecho, Fernández señaló que el sector ganadero local y de concejos cercanos "ha respondido muy bien", lo que se complementó con la participación de personas llegadas de León e incluso Zamora.
"No se ha notado la ausencia de ganado vacuno por la alta asistencia de caballos", comentó Fernández, para la que la ausencia de vacas "afecta", aunque "entendemos que hay que tomar medidas sanitarias". Aun así, la Alcaldesa reclamó que la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado "nos dé soluciones".
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