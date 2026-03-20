Indignación en Figueras: los vecinos denuncian una grave oleada de vandalismo y critican el "inaceptable" silencio político
El colectivo pide colaboración vecinal para identificar a los responsables de los daños sufridos en propiedades privadas y mobiliario urbano
La Asociación de Vecinos As Figueiras, de la localidad castropolense de Figueras, ha hecho pública su profunda preocupación e indignación ante los actos vandálicos que está sufriendo la localidad. En concreto, se han registrado daños que afectan al mobiliario público y a viviendas particulares. A través de un contundente comunicado oficial, el colectivo vecinal ha alertado sobre la gravedad de la situación y exige medidas a los responsables políticos.
La directiva de la asociación vecinal ha decidido tomar cartas en el asunto formalizando la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. Esta acción se suma, según señalan, a las múltiples denuncias que ya habían sido interpuestas a título individual por los propios vecinos afectados.
Para evitar que estos incidentes queden impunes, la asociación "As Figueras" reclama la colaboración vecinal, instanado a cualquier residente que haya sufrido daños a presentar una denuncia. El objetivo de esta petición es facilitar la labor de las fuerzas de seguridad, contribuir al total esclarecimiento de lo sucedido y lograr la rápida identificación de los responsables.
"El silencio resulta inaceptable"
El comunicado de la entidad no solo se centra en los actos incívicos, sino que también lanza un duro mensaje a los grupos políticos municipales. La asociación manifiesta su "firme rechazo" ante la falta de pronunciamiento por parte de los diferentes grupos con representación en el Ayuntamiento.
Los vecinos califican de "inaceptable" el silencio institucional frente a unos hechos de esta magnitud. Y concluyen: "La asociación reafirma su compromiso con la defensa de los vecinos y exige a sus representantes políticos acciones claras y contundentes, más aún tratándose de nuestra seguridad".
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