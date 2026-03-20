La Sociedad de Amigos de Boal, primera década de feliz andadura: "Nuestro mérito es lograr la colaboración de la gente"

Corría el año 2016 cuando un grupo de boaleses con inquietud y profundo amor a su tierra decidieron unirse para construir un mejor Boal. Inspirados en la Sociedad de naturales de Boal en la Habana y en su espíritu de promoción de los pueblos, constituyen la Sociedad de Amigos de Boal. Su lema, "Un árbol solo no hace bosque", resume la filosofía de un colectivo con 240 socios que se reivindica como agencia social para el desarrollo del concejo. La recuperación del penedo Aballón o la promoción de la Gran Senda del Navia son algunos de sus méritos destacados.

"Nos basamos en las buenas relaciones humanas y en plantear proyectos limpios y claros. Ponemos sobre la mesa ideas positivas y entusiasmo, ilusión y ganas", resume el presidente desde su fundación, el boalés Miguel Mojardín. Junto a él se sientan un grupo de integrantes de la directiva y colaboradores históricos del colectivo reunidos por LA NUEVA ESPAÑA para repasar esta primera década de feliz andadura. Todos se muestran satisfechos del recorrido: "Estamos muy orgullosos. Con más apoyo y presupuesto quizás se pudieron hacer más cosas, pero se ha hecho mucho y, sobre todo, hay una inercia y una proyección".

Marina Fernández, Jorge Villa, Kaly Menéndez, César Murias, Gisela López, Enrique Suárez y Miguel Mojardín junto al monumento a los emigrantes. / T. Cascudo

Una "gotera constante"

Kaly Menéndez, conocido empresario de turismo activo, subraya que "el mérito es la colaboración de la gente, aunque se plantearan diferentes iniciativas siempre hubo una labor de equipo". A su lado, César Murias deja claro que "solo estamos en el principio". Y añade: "240 socios en un municipio como Boal pesan, hay persistencia. Puedes hacer un acto y reunir a 500 personas, pero esto es una gotera constante de personas con capacidad de arrastre, de dentro y fuera del concejo. Creo que la labor directa e indirecta del colectivo ha influido en muchas de las cosas que se están haciendo a nivel gubernamental".

Es difícil resumir la labor de la Sociedad de Amigos de Boal, pero sí sus hitos más destacados como el lanzamiento, en 2016, del proyecto de la Gran Senda del Navia, ese sueño compartido con Galicia de recorrer a pie los márgenes del río compartido. Recuerda Mojardín que fue Kaly quien planteó la idea y Manolo Carrero, entonces coordinador de proyectos de la entidad, se ocupó de redactar el primer documento sobre la importancia de este proyecto. "El planteamiento cayó bien, aunque a todos les pareció mucha obra. Lo fundamental de esta senda es que la dinamización de la comarca. El senderismo daría vida a los pueblos", señala el empresario turístico.

Actividad senderista

La Sociedad de Amigos de Boal hizo infinidad de reuniones en los municipios asturianos y gallegos y sembró la idea del beneficio de la Gran Senda, que esperan ver algún día hecha realidad. De momento, su estímulo ha llevado a que en Asturias se esté diseñando el itinerario. Apunta Gisela López que el grupo de montaña de la sociedad "pretende circular algún día por esa senda". Ella junto a Marina Fernández son la cara visible del grupo montañero creado al abrigo del colectivo, un grupo "vivísimo" que ha realizado infinidad de rutas y también excursiones de todo tipo.

Aunque el sueño es la Gran Senda del Navia, han materializado pasos previos como la Ruta Viesgo de los miradores del Navia, que fue posible gracias al trabajo del colectivo y al apoyo con 20.000 euros de la citada empresa eléctrica. Se inauguró en 2017 y permite unir a través de 11 kilómetros los embalses de Arbón y Doiras. El propio colectivo se encarga de mantener limpia la parte privada del itinerario.

"Nadie creía en ello, pero se logró"

En ese mimo a los espacios naturales del concejo también se apostó por la sierra de Penouta y el área recreativa de Castrillón. En la primera, se logró la recuperación del querido Penedo Aballón, una piedra granítica oscilante que había sido derribada en un acto vandálico. Se logró la implicación de las empresas El Roxu, Trío, Imprebal y Devercón y juntas lograron recolocar la piedra en 2018 y rehabilitar un espacio muy querido por los boaleses. "Nadie creía en ello, pero se logró", subrayan con orgullo. En la sierra de Penouta también realizaron, entre otras actuaciones, un trabajo de limpieza de las piedras graníticas para disfrute de vecinos y visitantes.

En esta década se hicieron jornadas culturales y formativas de todo tipo, como, por ejemplo, un foro de turismo de embalses que reunió en 2017 a veinte ponentes de toda España. También, dos travesías de piragüismo o el diseño de un ambicioso proyecto fluvial para el área recreativa de Castrillón, una zona muy querida que desean potenciar. Además, añaden, han hecho piña con el movimiento asociativo de Boal y han estado presentes en todas las reivindicaciones vecinales, desde la petición de mejorar el corredor del Navia a la de mejorar la asistencia sanitaria. Y las ideas no se acaban, pues ahora en el horizonte tienen la creación de una universidad rural que ofrezca formación a la carta.

Noticias relacionadas

"Gracias a la Sociedad mucha gente del centro ha venido aquí por primera vez. El río Navia es un elemento natural que se estudia en Primaria, pero mucha gente no lo ha visto en la vida, es casi como el Amazonas", bromea César Murias. El grupo ríe con su afirmación y asiente porque la reivindicación de Boal y su patrimonio es una de sus señas de identidad y motivo de orgullo de este colectivo lanzado a por su segunda década de vida.