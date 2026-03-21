La bandera "Sendero Azul" ya ondea en la senda costera de Castello a Porcía, en El Franco

El Franco izó hoy su primera "Bandera Azul", la que acredita el buen hacer de la senda costera que une las playas de Castello y Porcía. Al acto, que se celebró en la playa de Pormenande, acudió el presidente de la Asociación de educación ambiental y del consumidor (Adeac) que concede estos galardones y también las populares banderas azules de las playas.

"Este reconocimiento pone en valor nuestro patrimonio natural y cultural y refuerza el turismo sostenible en el concejo", señaló el consistorio franquino tras izar el distintivo de esta ruta, que se suma a los 194 senderos reconocidos en toda España y cuyo objetivo es fomentar el disfrute responsable de la naturaleza.

"Este logro refleja el trabajo constante de instituciones, profesionales y vecinos comprometidos con la conservación y puesta en valor de nuestros espacios naturales. ¡Felicidades a todos los que hacen posible que El Franco siga brillando en el mapa de los Senderos Azules!", señaló el consistorio.

Por su parte, el presidente de Adeac, José Palacios Aguilar, defendió este programa como "una referencia en la recuperación, conservación y puesta en valor del patrimonio natural, cultural y paisajístico de España". En este sentido, señaló que para conceder la bandera los itinerarios deben cumplir con cuatro categorías: características del trazado; información, señalización e infraestructuras; conservación y gestión del patrimonio natural y cultural; y uso público y disfrute.

Destacó que cumplen un papel clave en la desestacionalización del turismo al "favorecer el disfrute responsable de la naturaleza, cultura y turismo sostenible durante todo el año y por todo tipo de espacios".

45 nuevos senderos este año

En 2026 un total de cuarenta y cinco senderos se estrenaron en este selecto club, entre ellos el franquino. Senderos Azules obtienen este reconocimiento por vez primera, entre ellos se encuentra la “Senda Costera Castello – Porcía”, del concejo de El Franco (Asturias).

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En el Principado sumo este año el franquino y también la senda fluvial del río Linares, en Villaviciosa y el sendero Ruta de la Pistola, en Navia. En Asturias hay un total de 10 senderos distinguidos. Además de los tres que se estrena, figuran en el listado la Senda Costa Norte, en Castrillón; la senda peatonal de la Concha de Artedo (Cudillero); Los Miradores, en Muros de Nalón; la Senda Costera de Navia; la ruta de la cascada del Nonaya, en Salas; el sendero marino tapiego, en Tapia; y la senda Punta Muyeres, en Valdés.