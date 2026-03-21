Catorce niños abren la escolía "El Cabás", un equipamiento largamente demandado por las familias tapiegas
El equipamiento, ubicado en el colegio público Príncipe de Asturias, cuenta con dos unidades y cuatro técnicas
Tapia de Casariego estrena escuela de bebés. Se llama "El Cabás" y acaba de abrir sus puertas con catorce niños matriculados. El centro, el cuadragesimoséptimo de la red pública Les Escuelines/As Escolías, es un equipamiento largamente demandado por las familias del concejo, que carecía de este servicio.
Según informa el Principado, el centro "cuenta con dos unidades e inicia su actividad con catorce niños y niñas matriculados: ocho menores de un año, tres de entre uno y dos, y otros tres de dos a tres años". El recurso suma cuatro técnicas de educación infantil (TEI) a jornada completa y una directora, "que se encarga también de gestionar las escolías O Esguín, de San Tirso de Abres, y Los Esguinos, de Trevías (Valdés)".
El Principado explica que "la obra de El Cabás forma parte deI grupo de escuelinas construidas directamente por el Principado dentro de la fase I de la red autonómica". El centro se levantó en la antigua casa del conserje del colegio público Príncipe de Asturias y cuenta con 211 metros cuadrados de superficie construida.
"La escolía consta de dos aulas, dos aseos y otro baño adaptado, una sala de usos múltiples, despacho de dirección y zona de preparación de comida, entre otros espacios. Posee también un patio de 76 metros cuadrados. La inversión ascendió a 255.187 euros incluyendo el proyecto, la dirección de obra y su ejecución", señala el Gobierno regional.
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