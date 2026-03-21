Drones, ordeño robotizado e inteligencia artificial... Campoastur mira al futuro de la ganadería en Tineo

La Casa de la Cultura de Tineo acogió este viernes las Jornadas Técnicas de Campoastur, un evento dirigido a los profesionales de la ganadería y en el que se dio buena cuenta tanto de los avances tecnológicos como de los principales retos que debe asumir el sector. Para ello, Campoastur reunió a expertos, técnicos y representantes de la ganadería que analizaron y detallaron el impacto de la tecnología, la innovación y, especialmente, la automatización de las labores que se llevan a cabo en las explotaciones.

Carlos García, presidente de Campoastur, se encargó de dar comienzo a la jornada. Durante su intervención, García señaló que encuentros como el de este viernes en Tineo "son un espacio donde compartir conocimiento útil y responder las necesidades reales del campo".

En ese sentido, el director general de la cooperativa, Jesús López, detalló que el compromiso de Campoastur es "estar al lado del ganadero para ayudarle a tomar decisiones". Por ello, explicó que la implementación de la tecnología supone "soluciones reales para su explotación".

Reto demográfico

La jornada, que arrancó al mediodía, contó con la participación de Javier Bueno Lema, del departamento de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Santiago de Compostela. Durante su intervención, Bueno Lema se centró en el reto demográfico del medio rural y analizó el avance de las nuevas tecnologías que están implantándose en el sector y, especialmente, las aplicaciones y los beneficios que puede aportar el implemento de la inteligencia natural.

Precisamente, en el apartado de las nuevas tecnologías, las Jornadas Técnicas de Campoastur reservaron un hueco para la presentación del proyecto europeo "Guardians", una iniciativa que busca soluciones innovadoras que faciliten el trabajo en el campo.

En concreto, la presentación de "Guardians" incluyó la puesta en escena de "GrassGuard", un dron destinado al manejo y cuidado de los campos de cultivo o de uso ganadero, así como de "LiveT", una tecnología aplicada a la gestión ganadera. Por último, se celebró una ponencia sobre los pasos necesarios para la implantación del ordeño robotizado.

Valdés, próxima parada de Campoastur

Por otro lado, la próxima semana, concretamente el jueves 26 de marzo, Campoastur volverá a celebrar unas jornadas técnicas, en este caso en el local social de Otur (Valdés). En este caso se abordarán diferentes aspectos relevantes tanto para el presente como para el futuro de las explotaciones ganaderas asturianas, con especial hincapié en el desarrollo tecnológico, además de salud podal y control y prevención de cojeras en los animales.

El ciclo, que arrancará a las 12.00 horas, arrancará con la presentación del proyecto "Guardians", que detallará el uso de "Wildlife herd", drones para la protección de cultivos en la fauna salvaje, así como de "Chainspector", la cual consiste en el uso de blockchain para pequeños productores.

Noticias relacionadas

Seguidamente, Miguel Ángel García Rodríguez, de Servet Veterinarios Ledesma, impartirá la ponencia "Salud podal: control y prevención de cojeras". Por último, Javier Bueno Lema, de la Universidad de Santiago de Compostela, impartirá la charla "Tecnología e inteligencia natural en el sector ganadero".