El Franco, ejemplo para la asociación que entrega las distinciones "Sendero Azul"

El Franco izó este sábado su primera "Bandera Azul", la que acredita el buen hacer de la senda costera que une las playas de Castello y Porcía. Al acto, que se celebró en la playa de Pormenande, acudió el presidente de la Asociación de educación ambiental y del consumidor (Adeac), José Palacios, que concede estos galardones y también las populares banderas azules de las playas.

"Este reconocimiento pone en valor nuestro patrimonio natural y cultural y refuerza el turismo sostenible en el concejo", señaló el Consistorio franquino tras izar el distintivo de esta ruta, que se suma a los 194 senderos reconocidos en toda España y cuyo objetivo es fomentar el disfrute responsable de la naturaleza.

Las banderas fueron entregadas hace apenas dos semanas en Cudillero. Desde entonces, los municipios galardonados han ido haciendo suyo el distintivo. Pero en este rincón de Asturias la lectura es "diferente", indica el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), José Palacios, que conoció este sábado la ruta. "Aquí no sobran los recursos, ni existen las estructuras de las grandes ciudades. Municipios como Gijón u Oviedo juegan con otras capacidades. En El Franco, en cambio, el avance depende directamente de la implicación de quienes gobiernan y del compromiso local; es un municipio ejemplar", señaló José Palacios. Y eso marca la diferencia.

"Gesto de apoyo"

El sendero lo confirma. A cada paso, el recorrido entre Castello y Porcía revela un cuidado especial: acantilados abiertos al Cantábrico, praderas que se asoman al mar, y una integración natural entre el paisaje terrestre y el litoral. Este reconocimiento llega también como "un gesto de apoyo". Una manera de señalar "que hay municipios pequeños que, sin grandes medios, están haciendo bien las cosas. Que apuestan por conservar, por ordenar y por ofrecer un turismo respetuoso", ahondó Palacios.

Durante el acto, el presidente de ADEAC subrayó precisamente ese valor añadido de los Senderos Azules: su capacidad para ir más allá del verano. "Asturias lo tiene todo, pero los senderos permiten desestacionalizar el turismo. Se pueden disfrutar en cualquier época del año y ofrecen experiencias maravillosas ligadas a la naturaleza".

45 nuevos senderos este año

En 2026 un total de cuarenta y cinco senderos se estrenaron en este selecto club, entre ellos el franquino. Senderos Azules obtienen este reconocimiento por vez primera, entre ellos se encuentra la senda Costera Castello-Porcía.

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En el Principado sumo este año el franquino y también la senda fluvial del río Linares, en Villaviciosa y el sendero Ruta de la Pistola, en Navia. En Asturias hay un total de 10 senderos distinguidos. Además de los tres que se estrena, figuran en el listado la Senda Costa Norte, en Castrillón; la senda peatonal de la Concha de Artedo (Cudillero); Los Miradores, en Muros de Nalón; la Senda Costera de Navia; la ruta de la cascada del Nonaya, en Salas; el sendero marino tapiego, en Tapia; y la senda Punta Muyeres, en Valdés.