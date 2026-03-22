La Casa del Agua de Bres elige la efeméride mundial para comenzar la temporada de visitas

La comarca Oscos-Eo recupera uno de sus espacios culturales más singulares: la Casa del Agua de Bres, en Taramundi. Este domingo, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua, el centro estrena temporada turística. Lo ha hecho con una jornada de puertas abiertas. Bajo la gestión de la empresa Xesteco, este centro de interpretación vuelve a poner en valor la estrecha relación entre las distintas culturas y la dinámica del agua a lo largo de la historia.

En su interior, el recorrido museístico trasciende las fronteras de Taramundi para ofrecer una visión global sobre cómo la humanidad ha dominado la fuerza hídrica. La instalación concibe el agua desde dos perspectivas fundamentales: como fuerza motriz capaz de ejecutar trabajos mecánicos y como materia prima esencial para la subsistencia y la agricultura. El eje central de la exposición es un circuito cerrado donde el agua fluye de manera constante.

Vista general del centro. / R. T. C.

Con el inicio de esta nueva temporada, la Casa del Agua de Bres establece su horario habitual de apertura de jueves a sábado, en horario de mañana y tarde (de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 20.00 horas), y los domingos en horario matinal. De cara a los periodos de mayor afluencia turística, como la inminente Semana Santa y los meses de verano, el museo ampliará su disponibilidad abriendo todos los días de la semana, a excepción de los domingos por la tarde y los lunes por descanso.

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Además del recorrido libre, la gestión del centro apuesta fuertemente por la divulgación guiada. Se han programado visitas especializadas de media hora de duración al inicio de cada franja horaria (a las 11.00 y a las 16.00 horas), para las cuales se recomienda realizar reserva previa a través de la plataforma web de Xesteco.