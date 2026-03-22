Cuenta atrás para ver al Nazareno de Luarca: la imagen volverá a las calles de la capital valdesana el martes
El hermano mayor de la Real Hermandad, Ignacio Méndez luarquesa solo pide una cosa: "Que no llueva"
Luarca ya respira incienso y recogimiento. Con el inicio de la novena, el próximo martes, la capital valdesana dará el pistoletazo de salida a una de sus tradiciones más arraigadas: la Semana Santa, declarada de interés turístico regional. Un calendario que, más allá de los actos litúrgicos, se vive como una expresión profunda de identidad colectiva.
La novena marca el inicio emocional de unos días muy esperados. Es, para muchos, el primer reencuentro con el Nazareno, la imagen más venerada de la villa, que vuelve a salir en procesión tras meses resguardado. "Un momento íntimo y familiar", según el hermano mayor de la Real Hermandad, Ignacio Méndez, que reúne a generaciones de valdesanos en torno a una devoción compartida.
"Esfuerzo conjunto"
Méndez resume el sentir general: "Lo que se siente no se puede explicar con palabras". Y es que la emoción se percibe en cada detalle. El Nazareno lucirá el martes un manto renovado, distinto al que porta durante el invierno, y será llevado a hombros por 16 costaleros, en un "esfuerzo conjunto" que, de alguna manera, simboliza la unión de todo un pueblo.
Sin embargo, todas las miradas están puestas en el cielo. La incertidumbre meteorológica acompaña siempre estas fechas. "Esperamos que no nos falle", confiesa Méndez, consciente de que la lluvia podría alterar el desarrollo de las procesiones.
El programa
La Semana Santa de Luarcase celebrará después del inicio de la novena del 29 de marzo al 5 de abril, con un programa cargado de momentos emblemáticos. La apertura llegará el Domingo de Ramos, 29 de marzo, a las 12:00 horas, con la procesión de la Borriquilla que partirá desde la Iglesia Parroquial.
La jornada del Miércoles Santo, 1 de abril, estará marcada por la procesión del Cristo del Perdón, que comenzará a las 21:00 horas. El Jueves Santo, 2 de abril, a las 21:30 horas, se celebrará la subida del Nazareno a la Atalaya, uno de los momentos más sobrecogedores de la semana. El Viernes Santo, 3 de abril, a las 20:00 horas, se desarrollará la solemne procesión del Santo Entierro. Ya el Sábado Santo, 4 de abril, arrancará con la procesión de la Soledad a las 08:00 horas y culminará a las 22:45 horas con la procesión del Cristo Resucitado.
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