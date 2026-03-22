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El encuentro folclórico de Cudillero llega para quedarse: "Fue la primera experiencia de este tipo en el concejo y resultó un éxito"

Las cuatro formaciones musicales participantes llenaron de música y color una mañana soleada en la capital pixueta

Foto de familia de todos los participantes.

Foto de familia de todos los participantes. / R. T. C.

T. Cascudo

Cudillero

La villa de Cudillero acogió con éxito y en una espléndida jornada de sol su primera Muestra Folclórica "Arduríu Pixuatu". La cita incluyó un desfile y actuaciones del grupo local "Arduríu Pixuatu" junto a las tres formaciones invitadas: "Brisas de Aguilar", de Muros de Nalón; "La Folixa", de Carreño, y el ovetense "La Hedra".

"Fue la primera experiencia de este tipo que tiene lugar en Cudillero y resultó un éxito", señaló el cronista oficial de Cudillero, Juan Luis Álvarez del Busto, que ejerció de maestro de ceremonias en la cita. El alcalde, Carlos Valle, dejó convocada la segunda edición de esta nueva cita cultural del concejo.

"Arduríu Pixuatu", el grupo nacido en 2023 para recuperar los bailes tradicionales del concejo, corrió a cargo de esta cita junto al Ayuntamiento de Cudillero. Colaboraron en el evento la Cofradía de Pescadores, la Asociación de Vecinos "San José", de El Pito, la Asociación de Mujeres "Santana", de San Juan de Piñera, y el colectivo cultural "Amigos de Cudillero".

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El colectivo agradeció en sus redes sociales la implicación de todos, empezando por las formaciones invitadas que se prestaron a "llenar nuestro pueblo de música y danza".

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