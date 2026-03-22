Nueva cara para la iglesia de San Cosme y San Damián, en Villacondide: "Es un templo muy antiguo y llevaba veinte año sin pintar"
El origen del inmueble data del siglo XVI, si bien fue reedificada entre 1912 y 1914, señalan los vecinos, satisfechos del trabajo de mejora
La iglesia de San Cosme y San Damián, en la localidad coañesa de Villacondide, luce nueva cara. La parroquia acaba de hacer frente a unas obras de pintura y mantenimiento que han permitido que este templo, con origen en el siglo XVI, presente su mejor aspecto.
Cuenta el vecino José Almeida que los vecinos llevaban tiempo con ganas de afrontar mejoras y que fue clave la llegada del nuevo párroco, Emmanuel González, en 2022. "Él nos empujó a hacerlo, así que pedimos presupuesto y nos pusimos en marcha", cuenta Almeida sobre esta actuación, que ha supuesto un desembolso de aproximadamente 30.000 euros. Con ese dinero se ha renovado la pintura interior y la exterior, que llevaba veinte años sin tocar.
El 20% de los fondos procedieron del dinero de la venta de la casa rectoral, el 25% se cargó a una ayuda directa del Arzobispado y, el resto, se sufragó con donativos y con los fondos de la propia parroquia. Los vecinos apuntan que solicitaron también una ayuda al Principado, al estar protegido el templo, pero les fue denegada. El acto inaugural incluyó la colocación de una placa que da cuenta de estos trabajos "llevados a cabo gracias a las aportaciones vecinales y el apoyo econoómico como de gestión del Arzobispado de Oviedo y el Ayuntamiento de Coaña".
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