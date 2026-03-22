Savia nueva para las fiestas del Carmen: una nueva directiva capitaneada por Moncho Fraga se pone al frente de Sofitapia

"Desde hoy somos oficialmente el nuevo equipo encargado de convertir las fiestas de Tapia en las mejores de toda la contornada". Con este mensaje se presentó hace unas horas la nueva directiva de la Sociedad de Fiestas de Tapia (Sofitapia). Tras meses en funciones por la disolución de la junta anterior, el colectivo estrena directiva capitaneada por Moncho Fraga.

Cuenta Fraga que el grueso de la directiva está formada por jóvenes de entre 27 y 33 años, que llegan "cargados de energía". Explica que su papel será favorecer la transición hasta que estén preparados para coger las riendas en solitario. "Son jóvenes y llegan cargados de ilusión. Me quedé gratamente sorprendido de su iniciativa y de sus ideas", señala Fraga, que ejerció como secretario de Sofitapia en los últimos dos años.

La nueva directiva se constituyó el pasado viernes en la asamblea del colectivo, una cita a la que solo asistieron tres vecinos. "Me entristece que cuando se pide implicación pasen estas cosas. También es verdad que después la gente colabora, económicamente o arrimando el hombro cuando se necesita", señala el nuevo presidente.

Con todo, la nueva directiva ya está en marcha. De hecho, el martes tienen su primera reunión para poner negro sobre blanco las iniciativas previstas para los próximos meses. La primera gran cita son las fiestas de San Pedro y, ya en julio, la festividad central de Nuestra Señora del Carmen. De cara a esta cita, la directiva saliente ya dejara reservadas las orquestas y perfiladas algunas actividades, así que ahora toca pulir detalles y trabajar para reunir los fondos necesarios.

Sentimiento de comunidad

"El fin está claro y, para conseguirlo, organizaremos actividades de todo tipo; culturales, deportivas, sociales y de ocio. Vamos a poner en valor nuestro entorno, nuestra gente, gastronomía, costumbres y folixa. Esto va más allá de conseguir unas fiestas increíbles, también queremos demostrar que en Tapia hay mucha vida todos los meses del año, y que se pueden hacer cosas para todas las edades y gustos, donde todos nos sintamos representados y potenciemos el sentimiento de comunidad", señala el colectivo en su página de Facebook, donde también agradece el trabajo de la directiva saliente, encabezada por Encarna Pola.

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El nuevo grupo está encabezado por Moncho Fraga en la presidencia. Carmen Álvarez es vicepresidenta; Paula Cuervo, secretaria; Sergio Fernández, tesorero y ejercerán como vocales Inocencia Díaz, José Antonio Álvarez, Juan Pérez, Sergio Rodríguez, Adrián Maseda y Mariano Maseda.