Cuenta atrás para disfrutar del mazo de Meredo en todo sus esplendor: Vegadeo inicia la restauración del espacio

El Ayuntamiento de Vegadeo ha puesto en marcha la recuperación de uno de sus enclaves más emblemáticos: el mazo de Meredo. El consistorio informa del inicio de los trabajos de rehabilitación y restauración medioambiental del entorno de este recurso a orillas del río Suarón cuya compra cerró a finales del año pasado. En una primera fase, los trabajos se centrarán en la restauración medioambiental del espacio y la mejora del área recreativa, unas intervenciones "fundamentales para garantizar la estabilidad del entorno y sentar las bases de fases posteriores de rehabilitación integral".

El Ayuntamiento pide prudencia a la ciudadanía, ya que el entorno está en pleno proceso de intervención y podrían existir riesgos asociados a la obra. Por este motivo, la entidad local hace un llamamiento directo a la pruedencia de todos los vecinos y visitantes, recordando de forma expresa que el acceso actual al recinto se realiza bajo la estricta responsabilidad de cada persona.

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Las autoridades ruegan a quienes se acerquen a la zona que extremen al máximo las precauciones y respeten en todo momento la señalización instalada, así como las áreas cuyo paso ha sido restringido. En este mismo sentido, el Ayuntamiento de Vegadeo ha informado de que no se hará responsable de las posibles lesiones o de los accidentes que pudieran derivarse de un uso indebido, imprudente o negligente del entorno natural durante el periodo en el que se ejecuten las obras de mejora.