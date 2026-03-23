Cuenta atrás para disfrutar del mazo de Meredo en todo sus esplendor: Vegadeo inicia la restauración del espacio
El consistorio centra la primera fase de actuación en la restauración medioambiental del espacio y la mejora de la zona recreativa
El Ayuntamiento de Vegadeo ha puesto en marcha la recuperación de uno de sus enclaves más emblemáticos: el mazo de Meredo. El consistorio informa del inicio de los trabajos de rehabilitación y restauración medioambiental del entorno de este recurso a orillas del río Suarón cuya compra cerró a finales del año pasado. En una primera fase, los trabajos se centrarán en la restauración medioambiental del espacio y la mejora del área recreativa, unas intervenciones "fundamentales para garantizar la estabilidad del entorno y sentar las bases de fases posteriores de rehabilitación integral".
El Ayuntamiento pide prudencia a la ciudadanía, ya que el entorno está en pleno proceso de intervención y podrían existir riesgos asociados a la obra. Por este motivo, la entidad local hace un llamamiento directo a la pruedencia de todos los vecinos y visitantes, recordando de forma expresa que el acceso actual al recinto se realiza bajo la estricta responsabilidad de cada persona.
Las autoridades ruegan a quienes se acerquen a la zona que extremen al máximo las precauciones y respeten en todo momento la señalización instalada, así como las áreas cuyo paso ha sido restringido. En este mismo sentido, el Ayuntamiento de Vegadeo ha informado de que no se hará responsable de las posibles lesiones o de los accidentes que pudieran derivarse de un uso indebido, imprudente o negligente del entorno natural durante el periodo en el que se ejecuten las obras de mejora.
- La nueva zona de moda para vivir en Asturias que se ha convertido en un barrio de Oviedo y Gijón: seguridad, salarios y vivienda barata como atractivos
- Fallece calcinado Baldomero Argüelles, exdelegado de Defensa, mientras realizaba una quema en una finca de Grado
- El último palacio del centro de Oviedo, que despertó el interés de Melendi y Cristiano Ronaldo, vendido por 2,3 millones
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel obligatorio: hasta 500 euros de multa por no tenerlo encima
- La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
- Abre en Oviedo la primera panadería-cafetería: bollería artesanal, hogazas de masa madre y café para llevar
- Caen dos narcos asturianos en Portugal con un arsenal de fusiles Kalashnikov y 1.500 kilos de cocaína
- Una vaqueirada como ninguna: el alto de Aristébano acogerá, por primera vez en la historia, dos bodas civiles simultáneas