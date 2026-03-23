El Principado retoma el saneamiento de Mohías, con 700.000 euros de inversión: esta es la cita para el levantamiento de actas del modificado de la obra

Cuenta atrás para retomar las obras en el saneamiento de Mohías, en Coaña, una obra con una inversión de 706.640 euros que comenzó hace casi dos años. Sin embargo, los trabajos se paralizaron y hubo que tramitar un modificado que está en su fase final. En concreto, el próximo 7 de abril tendrá lugar el levantamiento de actas previas a la ocupación de terrenos, paso clave para retomar las actuaciones.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias considera esta obra "clave para la mejora de las infraestructuras hidráulicas en el concejo". Y añade: "Los trabajos tienen como objetivo reforzar el sistema de saneamiento en esta parroquia rural para favorecer la protección del entorno y la calidad de las aguas. El proyecto consiste en la colocación de 1,9 kilómetros de colectores y la construcción de 27 arquetas de acometida y 21 pozos de registro, lo que permitirá mejorar la recogida y conducción de aguas residuales y su integración en el sistema general de depuración".

Cita vecinal

El primer paso antes de reanudar las obras será la convocatoria vecinal para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados. La cita es el próximo 7 de abril, a partir de las 11.00 horas, en el Ayuntamiento de Coaña. "Las personas afectadas deberán acudir personalmente o mediante representante autorizado, con la documentación acreditativa de su titularidad y documento de identidad. Asimismo, podrán estar acompañadas, si lo consideran oportuno, por perito o notario a su cargo", precisa el Gobierno regional.

Cabe recordar que esta obra "lleva implícita la declaración de utilidad pública y la urgente ocupación de los terrenos necesarios para su ejecución". No obstante, hasta el levantamiento de las actas, "las personas interesadas podrán presentar alegaciones para subsanar posibles errores en la identificación de los bienes afectados, tanto de forma presencial como a través de la sede electrónica del Principado". Tras la disponibilidad de los terrenos, precisa la Consejería, se reanudarán las obras.

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La alcaldesa de Coaña, Rosana González, pide a las administraciones agilidad para evitar trastornos a los vecinos. "Mohías tiene un trastorno enorme por estar casi dos años en obras y agradecemos la sensibilidad de la población", precisa.