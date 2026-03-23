La reparación del tramo de carretera comprendido entre la avenida Gil Parrondo y La Capitana, la "guinda del pastel" para esta zona de Luarca

La maquinaria ya trabaja desde primera hora de este lunes en uno de los accesos clave a Luarca. El Principado ha iniciado el acondicionamiento de la travesía urbana de la AS-219, en el tramo que conecta la glorieta de la calle Gil Parrondo con La Capitana, una actuación que busca reforzar la seguridad en un vial cada vez más integrado en el día a día del núcleo urbano.

Con una inversión de 114.941 euros, los trabajos arrancaron con labores de limpieza y desbroce a lo largo de los 1,2 kilómetros de esta carretera todavía regional (pasará a ser municipal tras la obra), que enlaza la villa con Pola de Allande. Una primera fase que ya deja paso a una intervención más visible: "el fresado del firme y su posterior asfaltado, previsto a partir de la próxima semana y con horizonte en los primeros días de abril".

El viconsejero y el alcalde observan el panel con las características de la obra. / Ana M. Serrano

La actuación contempla una renovación integral de la vía. Se repararán baches y desperfectos, se extenderá una nueva capa de aglomerado para mejorar la adherencia y el confort de circulación y se actuará también sobre el sistema de drenaje. A ello se suma la sustitución completa de la señalización, tanto horizontal como vertical, en un tramo que ha ido adquiriendo un marcado carácter urbano con el paso del tiempo.

Desde el ejecutivo autonómico subrayan que la obra se encuentra ya en una fase avanzada. El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, de visita junto al director general de Infraestructuras, Guzmán Castro, aclaró que estas obras son "un ejemplo de coordinación" entre administraciones. "Una vez que hagamos esta obra pasará a ser travesía municipal", informó y, dijo, además que la vía presta servicio a una zona con equipamientos relevantes como el polideportivo o el barrio de La Capitana.

"Humanizar" las travesías

Precisamente esa conexión con la vida cotidiana de la villa es uno de los ejes de la actuación. El proyecto forma parte de la estrategia del Principado para "humanizar" las travesías de la red autonómica en entornos urbanos, adaptándolas a un uso más seguro y accesible para peatones y conductores. En este caso, la intervención permitirá mejorar los accesos a puntos clave como el polideportivo municipal, el aparcamiento de La Curtidora o la propia entrada a Luarca desde la N-634.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, enmarcó la obra dentro de una transformación más amplia del "suroeste de la villa". Según explicó, se sigue "dando forma a un eje que conecta distintos espacios como la travesía La Fuente, la avenida de Galicia y el barrio de La Capitana". Consideró esta intervención como la "guinda del pastel"de una reforma integral y subraya que es fruto del éxito en la coordinación entre el Ayuntamiento y el Principado.

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Una vez concluida la actuación, tal y como avanzaron ambos políticos, el tramo será cedido al consistorio, lo que permitirá "una gestión más directa y adaptada a las necesidades locales". Con ello, este tramo de la AS-219 dejará de ser solo una vía de paso para consolidarse como una auténtica travesía urbana al servicio de los vecinos que, en el futuro, podrá ser escenario de intervenciones, como en las aceras y accesos, por parte de la administración local.