Una vaqueirada como ninguna: el alto de Aristébano acogerá, por primera vez en la historia, dos bodas civiles simultáneas

La braña de Aristébano vivirá un hito el próximo 26 de julio al acoger, por primera vez en la historia, dos bodas vaqueiras civiles. En 2022 Sonia Areces y Julio Fernándezse convirtieron en los primeros novios en descartar una ceremonia religiosa y este año será de nuevo civil y por partida doble. Los protagonistas de la próxima edición del Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada serán la salense Andrea Rodríguez y el gijonés Javier Castro, junto a la pareja tinetense formada por Emilio Colado y María del Carmen Cadierno.

Cuando se conocieron, Andrea Rodríguez y Javier Castro eran apenas unos niños. Ella, nacida en Salas y residente en la parroquia de Malleza, apenas tenía un par de años y "aún usaba pañales". Él, de Gijón, pasaba largas temporadas en el concejo, de donde es originaria parte de su familia. Pasados los años, ya con 27 años ella y 33 él, volvieron a encontrarse. Seis años después, ambos han formalizado una relación que, en apenas cuatro meses, dará un paso más adelante de una de las maneras más especiales.

Origen en Faedo de Lavio

"Ella siempre dijo que no se quería casar. Sin embargo, yo sí que quería", declaró Javier, que se confesó como un "enamorado" de las tradiciones, especialmente de la cultura vaqueira. Y la casualidad de la vida le llevó a emparejarse con Andrea, que cuenta con raíces vaqueiras por parte de su padre, José Ramón, originario de Faedo de Lavio (Salas). "Perdimos el Castro, pero mi bisabuela era cien por ciento vaqueira", corroboró el padre de Andrea, que además tiene el honor de ser descendiente del escritor Alejandro Casona.

Ese interés por la comunidad vaqueira prendió una mecha en Javier, que tras un tiempo decidiendo si pedirle matrimonio a su pareja y, sobre todo, cómo hacerlo, comenzó a organizarlo todo por su cuenta. "Primero decidí hablar con la organización y explicar que ella tiene familiares y ancestros vaqueiros. Me parecía una buena idea porque a ella también le atraen las tradiciones y siempre ha sentido mucho arraigo con la vaqueirada", comentó Javier.

La pareja de novios, en el centro, junto a los padres de la novia, José Ramón Rodríguez y Mari Carmen Menéndez. / Christian García

Dicho y hecho. Tras recibir el visto bueno, Javier buscó una manera original con la que pedirle matrimonio a Andrea. No lo hizo en Salas, ni en Gijón ni en Pravia (donde residen actualmente), sino en Madrid, concretamente, en un concierto de Luis Fonsi, cuyas entradas le regaló a su futura mujer como regalo de San Valentín del año pasado. "Fue justo cuando acabó una canción romántica. Yo quería que fuese después de otra, pero no la tocó y estaba viendo que el concierto se iba acabando y decidí no esperar más. Y me lancé", rememoró Javier, que confesó sentirse entonces "como un flan, muy nervioso".

En un concierto de Luis Fonsi

Por su parte, para Andrea la situación no fue muy diferente. "Yo no quería casarme y me lo pide en un concierto lleno de gente. Fue como si el karma me diese una bofetada", bromeó Andrea, que detalló que la boda será por lo civil, siguiendo la tónica de los últimos años, y la oficiarán el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, y su homóloga de Tineo, Montse Fernández.

Sobre la elección de la boda civil, la pareja reconoció que no fue por nada especial, pero sí explicaron que no han tenido nunca una tradición católica en su familia, a lo que se suma el trato recibido por la comunidad vaqueira por parte de la Iglesia: "No se portaron muy bien con ellos en su día", apuntaron.

La segunda pareja protagonista en Aristébano será la formada por Emilio Colado y María del Carmen Cadierno, de 44 y 41 años respectivamente y residentes en Tineo. "En enero del año pasado hablé con José Luis (Rodríguez, presidente del Consejo Rector de la Vaqueirada) para consultar la posibilidad de casarnos por el rito. También lo hablé con la alcaldesa de Tineo (Montse Fernández) y ambos estaban de acuerdo", declaró Emilio, taxista de profesión y quien aporta la sangre vaqueira a la pareja. En concreto, por su abuela materna, Alvarina Menéndez, natural de la aldea tinetense de Folguerúa. Y ahí surgió, precisamente, la razón de que la pareja se case por el rito vaqueiro.

María de Carmen Cadierno y Emilio Colado. / E. C.

Homenaje a la abuela vaqueira

"Es un homenaje a mi abuela. Era una mujer muy involucrada en la cultura vaqueira, cien por ciento vaqueira, como se suele decir", detalló Emilio, que recordó los tiempos en los que su abuela le contaba cómo era el estilo de vida de la comunidad vaqueira, sus tradiciones y cultura. "Tengo un recuerdo suyo. Siempre hilaba y tejía calcetines de lana. Es la imagen que siempre tengo de ella", confesó.

Y motivado por la cultura de sus antepasados, Emilio se encargó de que la boda vaqueira pudiese ser una realidad, pero antes debía hacer lo más importante: sellar el compromiso. "Estábamos pasando un día en Salinas. No recuerdo si era sábado o domingo. Pero estábamos paseando por la playa y decidí que era el momento de pedírselo", comentó Emilio.

El próximo 26 de julio, a Emilio y María del Carmen -que ejerce como sanitaria en el centro de salud de Tineo- les acompañarán sus cuatro hijas, dos por parte de Emilio, de 19 y 15 años, y dos por parte de María del Carmen, de 15 y 7 años. De hecho, la hija mayor de ella será quien asuma el papel de madrina, algo por lo que "está encantada".

Preparativos

La pareja apura los cuatro meses hasta la ceremonia para finiquitar los detalles. Uno de ellos, el más importante, los trajes, los cuales prevén que estén listos en poco más de una semana. "Estamos en ello. Ya falta poco pero pronto estará listo", afirmó Emilio. Por otro lado, algo que está decidido es el número de asistentes aproximado: de 50 a 60 invitados. Por su parte, la pareja salense ya cuenta con los trajes tradicionales y tampoco plantean un convite multitudinario.

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En cuanto a la llegada a la braña, los de Salas tienen claro que lo harán a caballo. Sin embargo, la pareja de Tineo tiene algunas dudas: "Yo estoy encantado con llegar a caballo. A mí me encantan, pero ella les tiene un poco de respeto". Sin embargo, confía en que la nobleza de estos animales se imponga y la novia venza sus miedos. Así, los cuatro llegarían a caballo al bello paraje de Aristébano que centrará todas las miradas el último domingo de julio.