El whisky que elabora un vecino de Castropol se cuela en la final mundial de esta bebida: "Estamos muy orgullosos"

Rubén Leivas, mitad castropolense de la destilería cántabra Siderit, viajará esta semana a Londres para participar en la final de los "World Whiskies Awards 2026", uno de los certámenes más prestigiosos del sector a nivel internacional. Leivas, junto a su socio David Martínez, son los únicos españoles que se han colado en esta cita y que aspiran a llevarse el título de mejor whisky del mundo.

"Estamos muy orgullosos. Disfrutamos de las cosas bien hechas y del camino ejecutado, un camino que nos lleva a Londres. Esperamos volvernos con ese campeonato y ser uno de los mejores whiskies del mundo hecho en España, algo que se sale de la norma", señala Leivas.

Envejece durante años en barricas de roble

Siderit nació en 2013 produciendo ginebra y poco a poco ha ido incorporando nuevos productos. Incluso, durante el covid, aprovecharon su experiencia para fabricar gel hidroalcóholico en respuesta a la crisis sanitaria. El producto con el que viajarán a Londres es su "Siderit PX Cask Rye", que ya ha sido coronado en España como Mejor Whisky Rye. Entre sus características singulares cuenta la firma que este whisky "envejece durante años en barricas de roble español envinadas con Pedro Ximénez. El resultado es un whisky de perfil complejo, elegante y con marcada personalidad".

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Los responsables de Siderit señalan que esta condición de finalistas "refuerza el posicionamiento de España como origen capaz de competir al más alto nivel en un sector históricamente dominado por otros países".