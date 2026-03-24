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Belmonte de Miranda pide el refuerzo de los Servicios Sociales en el medio rural y agilidad para acceder a los recursos

En una reunión con la Consejería el Alcalde belmontino aprovechó para trasladar la realidad del municipio: dispersión poblacional, orografía complicada y dificultar para prestar servicios

Por la izquierda, el concejal de Servicios Sociales y Sanidad, Ceferino Fernández Riesgo; el alcalde Gilberto Alonso, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco; la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez; y la educadora social, Eva Fernández, durante la reunión.

Por la izquierda, el concejal de Servicios Sociales y Sanidad, Ceferino Fernández Riesgo; el alcalde Gilberto Alonso, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco; la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez; y la educadora social, Eva Fernández, durante la reunión.

Demelsa Álvarez

Belmonte de Miranda

La financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio, la necesidad de agilizar el acceso a recursos y de reforzar los Servicios Sociales en el medio rural, son algunos de los temas que se han tratado en la reunión de trabajo que han mantenido este martes el alcalde de Belmonte de Miranda, Gilberto Alonso, y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco.

Durante la reunión, el Alcalde de Belmonte trasladó al Principado la realidad específica del municipio y del medio rural: dispersión de la población, orografía complicada y las dificultades existentes en la prestación de servicios.

En este sentido, desde el Consistorio se abordaron aspectos como la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio, “la necesidad de agilizar el acceso a recursos y la mejora de la coordinación y los canales de comunicación, cuestiones clave para garantizar una atención adecuada y sostenible”.

El Ayuntamiento valora “especialmente la cercanía, la escucha activa y la buena disposición mostrada por la Consejería, así como la apertura a mantener líneas de comunicación directas que permitan avanzar en soluciones ajustadas a la realidad de los pequeños municipios”.

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Por ello, desde el Ayuntamiento de Belmonte de Miranda se subraya la importancia de continuar trabajando de manera conjunta, “desde el entendimiento y la cooperación, para seguir avanzando en una atención social cercana, eficaz y adaptada al territorio”.

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