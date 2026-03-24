El mejor cachopo de Asturias se come en Navia: "Lo más importante es trabajar bien la ternera"

El mejor cachopo de Asturias se come en el restaurante La Isla, en Navia. Sus responsables, Samantha Vázquez y Juan Lastra, aún no se creen el reconocimiento alcanzado este lunes en el concurso del mejor cachopo del mundo, que organiza La Guía del Cachopo. "Estamos encantados", señala Vázquez, consciente de la repercusión que tiene el galardón. Además de lograr el mejor puesto de Asturias, también se han quedado el título de subcampeones del mundo, empatados a puntos con el primer clasificado, un restaurante de Madrid.

El plato elaborado por los naviegos lleva dos filetes de tapa de Ternera Asturiana. "Tapa porque es la mejor parte, también la más cara, pero al no tener nervios, es la ideal", apunta Vázquez. También lleva jamón serrano de reserva raza Duroc y tres tipos de queso: Gouda, Arzúa y queso Cheddar curado rallado por encima. "Se empana con harina, huevo y panco y se fríe. Lo más importante es trabajar bien la ternera para que quede blanda. Lo comes y es tan blando que no parece carne", relata Samantha Vázquez.

El plato ganador elaborado por el restaurante La Isla. / R. T. C.

"Es trabajoso"

"El cachopo es trabajoso, pero en nuestro restaurante es el plato estrella", añade la naviega. Es su marido, natural del pueblo franquino de Veiral, el encargo de hacer el cachopo y ella se ocupa de la guarnición. El plato de concurso llevaba patatas fritas con salsa de cabrales y un dulce casero de manzanas a la sidra con nueces. Este plato ya se sirve en su restaurante, si bien ahora con el título de mejor cachopo de Asturias, confían en que su demanda aumente.

El mérito de este matrimonio es que empezaron de cero en el mundo de la restauración. Hace ocho años se hicieron cargo del bar La Isla, un clásico en la hostelería naviega. Empezaron a servir platos combinados, bocadillos y también cachopo y fue tal su éxito que se lanzaron a ampliar el negocio. Entonces cogieron un antiguo pub en el local contiguo y lo convirtieron en el comedor. "Yo había trabajado de camarera, pero nunca en cocina y mi marido tampoco tenía experiencia, pero fuimos investigando", relata. Así, de manera autodidacta, han ido creciendo hasta lograr los éxitos actuales.

"Cuando vino el responsable de La Guía del Cachopo le dijimos que no somos cocineros y él nos dijo que sí lo éramos. El año pasado logramos el tercer puesto del concurso en la modalidad de cachopo celíaco y este año logramos esto", resume Samantha, consciente de la buena repercusión que estos reconocimientos tienen a la hora de recibir clientes. "Ya con ser finalistas notamos la subida. Esos premios ayudan mucho", relata.

La Isla cuenta, además de con el matrimonio responsable, con un equipo de dos camareros. Recientemente, han incorporado a una tercera persona como ayudante de limpieza. Admiten que cuesta encontrar personal, pero están satisfechos con el equipo. "Empezamos de cero y logramos esto a base de dar el callo y echar muchas horas", señala Vázquez.

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El tercer mejor cachopo celíaco

Navia ha logrado buenos resultados en el prestigioso concurso ya que, además del citado mejor cachopo de Asturias, el restaurante "El Rincón de Noe" logró el tercer puesto en la modalidad para celíacos. "Desde el Ayuntamiento de Navia queremos dar nuestra más entusiasta enhorabuena a los equipos que han llevado el nombre de nuestro concejo a lo más alto de la gastronomía internacional", señaló el consistorio naviego en sus redes sociales, mostrando el "orgullo de contar con profesionales que, con tanto esfuerzo y talento, convierten a Navia en un referente gastronómico mundial".