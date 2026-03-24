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Nuevo corte total del tráfico en el corredor del Narcea por las obras de estabilización en la zona del argayo de Calabazos

La interrupción de la circulación tendrá lugar durante la noche del miércoles y parte de la jornada del jueves

Trabajos en la zona del argayo del corredor del Narcea.

Trabajos en la zona del argayo del corredor del Narcea.

Demelsa Álvarez

Tineo

Las obras de reparación y estabilización de la ladera del corredor del Narcea (carretera AS-15) que sufrió un gran argayo el pasado febrero, a la altura de Calabazos, en el límite de los concejos de Tineo y Salas, provocarán de nuevo la interrupción total de la circulación durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves (de 22.00 a 7.00 horas) y de 10.00 a 17.00 horas el propio jueves.

La Consejería de Movilidad informa que estos nuevos cortes se deben a que durante la madrugada se efectuarán trabajos de saneo mecánico con un robot que hace necesario el uso de grúas que ocupan toda la calzada. Mientas que, durante el jueves está previsto comenzar a extender y anclar en la parte alta del talud la malla de protección. Unos trabajos que detallan que, “por seguridad de los trabajadores, han de realizarse con luz natural”.

Una vez concluidas estas tareas el tráfico quedará restablecido con la apertura de un carril con paso regulado por semáforos o señalistas, como se viene desarrollando desde la caída del argayo el pasado 22 de febrero, ya que los trabajos continuarán con el perforado de la pared para bulonar toda la malla.

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Durante el cierre del tramo afectado por las obras, los desvíos para llegar a Tineo y Cangas del Narcea y resto de concejos del Suroccidente se establece a través de Salas, por la nacional N-634 y el tramo de autovía abierto A-63.

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