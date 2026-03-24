Somiedo y el Principado continúan la lucha judicial para evitar la pérdida de 700 hectáreas a favor de Cabrillanes (León)

El Ayuntamiento de Somiedo y el Principado de Asturias logran la admisión a trámite de su recurso de casación ante el Tribunal Supremo en defensa de los límites municipales con Cabrillanes (León). Hace un año que el consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico, y el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, anunciaban desde el Puerto de Somiedo la presentación del recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional de enero de 2025 que fallaba a favor del municipio leonés de Cabrillanes en su reclamación de 700 hectáreas de pastos que hasta ese momento habían pertenecido al concejo de Somiedo.

Ahora, mediante un auto de 19 de marzo de 2026, se ha acordado admitir la preparación del recurso de casación, que será elevado al Tribunal Supremo. En él se sostiene que “la sentencia de instancia y la Orden TFP/405/2019, de 15 de marzo, por la que se aprobó el deslinde entre los términos municipales de Somiedo (Asturias) y Cabrillanes (León) vulneran la normativa estatal y la jurisprudencia que exigen basar estos procedimientos en los documentos más antiguos respecto de los que exista conformidad expresa de todos los municipios afectados”.

El Ayuntamiento y el Principado consideran acreditado que dicha conformidad no se produjo en el apeo de 1785, utilizado para fijar el límite controvertido y en el que recuerdan que el representante del Puerto de Somiedo no firmó ni tampoco nadie lo hizo en su nombre. Por ello, defienden que los únicos documentos válidos son los posteriores deslindes de 1882 y 1932, firmados y aceptados por todas las partes.

El Ayuntamiento de Somiedo celebra que el procedimiento continúe su curso y confía en que el Alto Tribunal fije “una doctrina clara que garantice que los deslindes municipales se fundamenten en documentos respecto de los que exista una conformidad acreditada, fehaciente e inequívoca de todos los interesados, en defensa del territorio del concejo y de los legítimos intereses de sus vecinos”.

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