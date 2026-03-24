Tapia prepara la rehabilitación del lavadero de Serantes, un espacio muy querido por los vecinos y que se levantó en 1960
El consistorio dispone de un proyecto listo y buscará ayudas para su mejora en el marco de un plan de actuaciones para esta parroquia
El antiguo lavadero de Serantes se construyó en 1960 y es un enclave muy querido por los habitantes de esta parroquia de Tapia. De hecho, un grupo de vecinos realizó en 2001 una actuación de limpieza para mejorar este céntrico espacio. Ahora el Ayuntamiento cuenta con un proyecto listo para su rehabilitación y buscará ayudas para la conservación y restauración de bienes de interés histórico para que este lugar recupere su esplendor.
Esta iniciativa no es la única que le Gobierno local prepara para Serantes. En materia de caminos está pendiente la reparación del que lleva a La Penela, aprobado en pleno el pasado diciembre y que cuenta con un montante de 47.500 euros. También se ha reservado una partida de 40.000 euros para la limpieza y nivelado de las pistas agrarias tanto de Serantes como de Campos.
Por otro lado, está prevista la renovación del alumbrado del parque de Serantes, con una cuantía de 3.000 euros. Precisa el Gobierno local que se pondrá en marcha "en cuanto se reciba el material necesario, además de las labores de limpieza y desbroce de las antiguas escuelas".
Dentro de los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística del Navia-Porcía, se está actuando en el área recreativa de Santa Gadea con un desembolso de 19.777 euros. Asimismo, se está actuando en el acceso peatonal a la playa de A Mexota, famosa por ser la única nudista del concejo. A este fin se destinan 10.000 euros.
"Con estas medidas, el Ayuntamiento busca no solo preservar el legado histórico de Serantes, sino mejorar la calidad de vida de sus vecinos y la experiencia de quienes visitan nuestro litoral", señala el equipo de Gobierno liderado por el popular Pedro Fernández.
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