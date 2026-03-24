Trevías pide modificar el planeamiento para encontrar una ubicación mejor para la depuradora: "Queremos una solución, no una confrontación"
La directora del Agua, Vanesa Mateo, defiende el emplazamiento por ser el que cumple todos los requisitos y el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, abre la puerta al diálogo: "No estamos cerrados en banda"
Trevías acogió este martes una multitudinaria reunión de casi tres horas con los técnicos del Principado para abordar la polémica ubicación de la depuradora que se proyecta para esta localidad valdesana. Los encargados de la redacción del proyecto con la directora general del Agua, Vanesa Mateo, a la cabeza defendieron la ubicación elegida como la única posible, mientras que los vecinos exigieron un cambio. En este sentido, reclamaron "voluntad política" para modificar el planeamiento y hacer posibles otros enclaves, ya que el actual, repitieron, es "inaceptable" por su cercanía a las viviendas y a equipamientos básicos como el colegio o el centro de salud.
La presidenta de la parroquia rural, Sandra Gil, dejó claro que el pueblo está a favor del saneamiento y que este conflicto solo atañe a la ubicación de la depuradora. "Queremos una solución no una confrontación, un sitio alternativo que perjudique lo mínimo a las personas porque el interés agrario y el forestal no puede estar por encima del humano", señaló en referencia a algunas ubicaciones descartadas por los técnicos por no ser compatibles urbanísticamente. En en este sentido, las sucesivas intervenciones vecinales, pusieron el acento en la necesidad de hacer una modificación puntual del planeamiento para abrir la puerta a otras ubicaciones más alejadas de las casas y aguas abajo del punto de depuración.
Estudio de impacto
El encuentro, bronco por momentos, comenzó con una exposición de los técnicos detallando las razones por las que se fueron descartando hasta siete ubicaciones. Los motivos, desde la inundabilidad de las parcelas, hasta el tipo de suelo, pasando por la excesiva pendiente del terreno o la proximidad a la carretera nacional. El emplazamiento actual cuenta con todos los parabienes, desde CUOTA, hasta la CHC, pasando por el informe de Medio Natural. Otro asunto en el que incidieron los vecinos es en el hecho de que el proyecto no se sometió a una evaluación de impacto ambiental pese a estar dentro de la zona de especial conservación del río Esva, ni se explicó debidamente y previamente a la licitación de la obra.
La directora del Agua, acompañada por los técnicos y el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, dejó claro que el órgano ambiental les señaló que no se requería el estudio de impacto. Con todo, Mateo señaló que la elegida es la única alternativa factible y que supera los muchos requisitos que exigen estas actuaciones.
"No tenemos ningún interés de importunarles, pero los requisitos son muchos y es muy difícil elegir la ubicación. Muchas veces te das contra un muro. Hemos buscado un montón de ubicaciones y esta es la mejor", añadió. A su lado, el primer edil valdesano trató de explicar a los vecinos lo que supondría frenar este proyecto y les animó a plantear alternativas. "Habrá reuniones en los próximos días y se tomarán decisiones. Si existe una solución, presentadla, no estamos cerrados en banda, pero a día de hoy todos los planteamientos han acabado en que la única solución viable es esta", dijo ante un polideportivo abarrotado de vecinos.
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