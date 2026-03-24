Los vecinos reciben con una mezcla de alegría y escepticismo el inicio de las obras en el corredor del Navia: "Por fin llega"

"Por fin está en obras y ojalá que sea lo más deprisa posible". César Álvarez, vecino de la localidad boalesa de San Luis, vive al pie de la serpenteante AS-12, conocida popularmente como corredor del Navia, y transmite con claridad el sentir de los vecinos ante unas obras largamente esperadas. Desde hace unos días está en marcha la primera fase de la reforma integral de la vía, en concreto en el tramo que va de Boal a Doiras. Suma una inversión de 10.980.000 euros y un plazo de ejecución de treinta meses. El vecindario se muestra entre contento y escéptico por unos trabajos fundamentales para la comunicación del valle.

"Llevamos bastantes años esperando y prácticamente ya no queda nadie en los pueblos, pero, al menos vemos algo", añade Álvarez mientras muestra las marcas colocadas en las orillas de la carretera por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias (CGS) y Trabajos Salense S.L. que se hará cargo de esta actuación. Precisamente a pie de obra estuvo este miércoles el máximo responsable de CGS, el valdesano Joel García, que tranquiliza a los vecinos: "Esto está en marcha y no se para".

"Vigas de más de 100 toneladas"

García, acompañado del encargado, Ricardo Fernández, y el jefe de obra de la UTE Boal-Doiras, Juanjo López, observa los trabajos previos junto al río Muñón. La principal obra del tramo es precisamente el viaducto de 136 metros que salvará el cauce. "Hay que hacer cimentación y levantar pilas con trabajos en altura. Se colocarán vigas prefabricadas de más de cien toneladas y tiene su complejidad", señala este último, convencido de que el viaducto supondrá una mejora total de la conducción. "Gracias a este puente se acortan 800 metros de carretera", subraya.

La obra es compleja, pero nada que no se haya hecho antes. Lo más difícil, coinciden, es la orografía del terreno. "Piensa que tenemos que bajar vigas de treinta y pico metros ahí abajo", dice Ricardo Fernández, mientras señala la pendiente al arroyo Muñón. Explica que estos días están haciendo catas para conocer bien el terreno y abriendo camino para empezar a trabajar.

El Principado dio cuenta el pasado 8 de marzo del inicio de los trabajos, que comenzaron con la tala de árboles y labores de limpieza y desbroce. El Gobierno regional defiende que este primer tramo de la reforma integral del corredor "supondrá dotar a la carretera de una sección transversal más amplia y uniforme de siete metros, reducir la longitud del trazado, acortando así los tiempos de viaje, y mejorar la seguridad de la vía".

"Hace mucha falta"

Los 8,33 kilómetros que llevan de Boal a Doiras se reducirán a 7,38 kilómetros y desaparecerán de este trecho las cerradas y peligrosas curvas del itinerario, cuyo firme actual está lleno de socavones. "La carretera está mal, esta obra hace mucha falta", señala el repartidor Néster Rodríguez, acostumbrado a recorrer el corredor. A su lado, en pleno centro de Boal está el boalés Darío García que muestra su escepticismo: "Ya era hora de que empezara, pero no sé si apuesto a verla acabada. De mentiras estamos hasta arriba", señala.

Todas las personas consultadas por LA NUEVA ESPAÑA en el centro de Boal comparten opinión, incluso algunos de los afectados por las expropiaciones forzosas previas a la obra. "Pagan poco, pero yo estoy contenta. La carretera está deshecha y hace mucha falta, hay una gran demanda", señala una vecina de Peirones que prefiere no dar su nombre. Al fondo de la calle, Carmen Barcia y Rosi Ron pasean de ganchete y coinciden en alabar el inicio de las obras, muy necesarias en una comarca que se siente "abandonada". "Es importante que empiecen y que termien esta parte, pero también que sigan con las demás. Esta obra es muy necesaria", subraya Barcia.

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Sobre la continuidad de los trabajos, los vecinos lamentan que haya quedado desierta la licitación del siguiente tramo, el que va de Doiras a Xío y que incluye dos viaductos y un presupuesto de 23 millones. "Es una pena porque perderemos otro año de tramitación", señala otro vecino. Todos coinciden en que no se puede parar porque la reforma vía ya llega demasiado tarde.