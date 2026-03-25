Dos alumnas de Vegadeo y Navia se cuelan en la Olimpiada nacional de Filosofía y viajarán a Ciudad Real el próximo abril

Julia Castilla y Jimena Páramo, alumnas de los institutos Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo, y Galileo Galilei, de Navia, han logrado un pase para la Olimpiada Nacional de Filosofía. Lo han hecho gracias a sus buenos resultados en la vigésima quinta Olimpiada asturiana. Así que en menos de un mes representarán al Principado en la cita de Ciudad Real, que volverá a tener como protagonista a la locura y a Don Quijote.

Ambos centros participan activamente en esta cita que organiza la Sociedad Asturiana de Filosofía y, en esta edición, con buenos resultados. El jefe del departamento de Filosofía de Navia, Juanjo Alonso, está sorprendido del tirón de este año. Concretamente, su centro logró cinco menciones y cuatro trabajos finalistas en las diferentes categorías. La mejor posicionada fue Jimena Páramo, que quedó en segunda posición de la categoría de fotografía filosófica. Sin embargo, el primer clasificado rehusó viajar a Ciudad Real, así que ella será la representante regional.

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"Estamos muy orgullosos. El nivel es bueno", señala Juanjo Alonso, convencido de la oportunidad que suponen estas actividades para el alumnado. "Es un reto para ellos, por lo que supone de conocer a otra gente y porque tienen que presentar un trabajo oralmente delante de un montón de gente. Eso les permite ganar confianza y es un aprendizaje para la vida", opina el veterano docente.