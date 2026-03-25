Detenida la autora de un "abrazo amoroso" en Luarca que sirvió para robar joyas valoradas en 10.000 euros
La autora de los hechos fue una mujer que sustrajo un collar de oro con varias medallas y una alianza a un vecino de la capital valdesana
Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local de Valdés ha logrado detener a la autora de un hurto mediante la técnica conocida como "el abrazo amoroso". La mujer se abalanzó sobre un vecino de Luarca para apropiarse de un collar de oro con varias medallas y una alianza valoradas en 10.250 euros.
Según explica la Policía Nacional los hechos "se desencadenaron cuando la víctima, un varón residente en Luarca, fue abordado en la vía pública por una joven". La mujer, añaden, "inició una conversación ofreciéndose insistentemente para realizar labores domésticas en su domicilio". A pesar de la negativa del hombre, la presunta autora continuó con sus propuestas, aproximándose físicamente a él. "Fue en ese momento de cercanía cuando, mediante el descuido y sin que la víctima lo percibiera al instante, logró sustraerle un collar de oro con varias medallas y una alianza", precisa el cuerpo policial.
Descripción detallada
La víctima interpuso la pertinente denuncian en la Comisaría de Luarca aportando "descripción detallada de la sospechosa", una información "crucial" para dar con la autora de los hechos, que fue finalmente detenida.
Desde la Policía Nacional subraya "la importancia de desconfiar de desconocidos que intenten establecer un contacto físico repentino bajo cualquier pretexto (como agradecer una información, preguntar por una dirección o realizar ofertas de servicios domésticos), ya que este acercamiento es la base del delito".
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