La Dirección del Agua estudiará las opciones planteadas por Trevías para cambiar de sitio la polémica depuradora

Tras la multitudinaria reunión celebrada este martes en Trevías, donde los vecinos dejaron claro su rechazo a la ubicación planteada para la depuradora de esta localidad valdesana, este miércoles tuvo lugar un encuentro a tres bandas en Oviedo. La Parroquia Rural de Trevías expuso sus alternativas para la instalación y la directora general del Agua, Vanesa Mateo, se comprometió a estudiarlas para determinar si son o no viables.

La presidenta de la Parroquia, Sandra Gil, explica que la entidad dedicó mucho tiempo a estudiar la normativa y a analizar las posibilidades sobre la mesa. En este sentido, expusieron las fórmulas legales que a su juicio pueden salvar algunos de los impedimentos. Por ejemplo, en el caso del suelo de interés forestal, indican que una infraestructura de este tipo es un uso permitido si lo autoriza la CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias).

Protección vegas

Del mismo modo, indican que en el asunto de la protección de las vegas, el Reglamento de Dominio Hidráulico también plantea excepciones para instalar las depuradoras en zonas inundables. En este caso, precisan, bastaría con una Declaración de Utilidad Pública para que se pueda implantar la instalación. Por último, expusieron la opción de aplicar el decreto de ordenación del territorio aprobado en Asturias en 2022 y que abre la puerta a colocar estas infraestructuras en zonas de protección especial.

"Expusimos cuatro normativas o leyes que permiten obtener alternativas viables y de menos impacto que la actual", señala Sandra Gil. La presidenta de la parroquia deja un mensaje claro para los responsables municipales y autonómicos: "Instamos a que haya voluntad política para estudiar esas alternativas".

A la espera de conclusiones

En el encuentro estuvo presente también el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, que explica que su Gobierno se mantiene a la espera de "conocer las conclusiones que alcancen los técnicos del Principado". Pérez indica que los vecinos plantearon algunas ubicaciones diferentes en los entornos exteriores de Balsera, Cortina, Ranón, Villanueva y Villar de Bahinas y que ahora los técnicos las van a analizar.

Noticias relacionadas

El primer edil volvió a defender la necesidad del saneamiento, un proyecto largamente demandado: "Actualmente, según la estimación del Ayuntamiento de Valdés, se están vertiendo al Esva 14 millones de litros de agua anuales con productos del hogar como jabones, lavavajillas, detergentes...y 150.000 litros anuales de orina y heces. Por tanto, debemos avanzar rápidamente y aplicar una solución a este problema medioambiental".