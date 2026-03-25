EDP promueve formación gratuita como técnico en energía eólica en municipios en riesgo de despoblación donde tiene parques: en Asturias son seis los municipios incluidos y todos están en el Occidente
El curso combina formación online con prácticas presenciales y facilita “el acceso al empleo en el sector eólico”
La empresa energética EDP tiene abierta la inscripción para una nueva edición del programa SKILLS Energy Professionals - Profesionales de la Energía, que ofrece formación totalmente gratuita como técnico de operación y mantenimiento de parques eólicos para jóvenes que residen en municipios en riesgo de despoblación, con mayores dificultades de acceso al empleo y donde EDP opera o desarrolla parques eólicos.
Se trata de un curso técnico acreditado, que se programa con el objetivo de conectar formación, empleo y territorio, “facilitando que los participantes puedan desarrollar su carrera profesional cerca de su lugar de origen, contribuyendo al desarrollo económico local y al arraigo en sus comunidades”, destaca la empresa.
Desde el Ayuntamiento de Allande, en colaboración con EDP, están dando a conocer esta nueva oportunidad formativa dirigida a las personas de entre 18 y 30 años. A quienes recuerdan que estando empadronadas en Allande tendrán “prioridad en el proceso de selección”.
Otros municipios del Occidente que cumplen con los requisitos para se priorice la formación de sus jóvenes son el de Salas, Grandas de Salime, Degaña, Tineo e Ibias.
Las inscripciones están abiertas hasta el 13 de abril y la fecha de inicio del curso está establecida el 27 de abril, alargándose hasta el 12 de junio.
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