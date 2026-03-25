Francia y España se dan la mano en el estadio de La Roja: así fue la jornada deportiva entre alumnos de Nantes y Cudillero

El instituto Selgas sigue recibiendo alumnos europeos en el marco del programa Erasmus +. En este caso, los de Cudillero recibieron a un grupo de alumnos de Nantes y con ellos organizó una jornada deportiva en la que fueron protagonistas los deportes de la zona y los juegos tradicionales. Este encuentro lúdico deportivo, que reunió a más de un centenar de estudiantes, tuvo lugar en el estadio municipal La Roja, de Cudillero.

El centro educativo agradece la colaboración del Ayuntamiento de Cudillero en esta actividad que se organizó mediante equipos mixtos franco-españoles.

Una de las propuestas deportivas. / R. T. C.

En concreto, se realizaron juegos y deportes tradicionales, desde bolos a tiro de cuerda o carrera de zancos. En esta propuesta colaboró el colectivo 6 conceyos y la peña El Tronco Batiente. Hubo marcha nórdica gracias a la firma "Con 2 Bastones" y también rappel y tirolina gracias a la sección de montaña de la Atlética Avilesina. No faltó el piragüismo con el Club Deportivo Los Cuervos-Klöckner Pentaplast ni el surf, gracias a Carvin Surf School.

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"Las actividades han tenido un carácter inclusivo y participativo, con el objetivo de favorecer la convivencia y el aprendizaje mutuo", precisa el centro.