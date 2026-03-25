Francia y España se dan la mano en el estadio de La Roja: así fue la jornada deportiva entre alumnos de Nantes y Cudillero
Desde tiro de bolos a rappel, pasando por surf o marcha nórdica, más de un centenar de estudiantes disfrutaron de una mañana multideporte
El instituto Selgas sigue recibiendo alumnos europeos en el marco del programa Erasmus +. En este caso, los de Cudillero recibieron a un grupo de alumnos de Nantes y con ellos organizó una jornada deportiva en la que fueron protagonistas los deportes de la zona y los juegos tradicionales. Este encuentro lúdico deportivo, que reunió a más de un centenar de estudiantes, tuvo lugar en el estadio municipal La Roja, de Cudillero.
El centro educativo agradece la colaboración del Ayuntamiento de Cudillero en esta actividad que se organizó mediante equipos mixtos franco-españoles.
En concreto, se realizaron juegos y deportes tradicionales, desde bolos a tiro de cuerda o carrera de zancos. En esta propuesta colaboró el colectivo 6 conceyos y la peña El Tronco Batiente. Hubo marcha nórdica gracias a la firma "Con 2 Bastones" y también rappel y tirolina gracias a la sección de montaña de la Atlética Avilesina. No faltó el piragüismo con el Club Deportivo Los Cuervos-Klöckner Pentaplast ni el surf, gracias a Carvin Surf School.
"Las actividades han tenido un carácter inclusivo y participativo, con el objetivo de favorecer la convivencia y el aprendizaje mutuo", precisa el centro.
- Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
- El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: 'Ni se presentan a las entrevistas
- Las 14 mujeres y los 12 hombres que dirigirán la sanidad asturiana: el médico de Urgencias Ramón Rodríguez, nuevo director del HUCA
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la afeitadora de cabeza más barata del mercado: por solo 34,99 euros
- Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores
- Matan a tiros a un exjugador del Marino de Luanco tras una riña en una discoteca
- La proeza del cocinero de un restaurante de Llanes que se lanzó al agua para rescatar a un marinero que cayó en el muelle: “Si yo no me tiro, se hubiera muerto”