La mejora del vial que une Las Cruces y Belmonte, a punto de realizarse: la consejería de Movilidad acaba de licitar la obra en 209.500 euros

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha sacado a licitación la reforma del vial que une la localidad de Las Cruces con Belmonte por 209.466 euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el día 15 de abril.

Las obras consistirán en la mejora del estado del camino y solucionarán “los problemas que provoca el agua en la calzada en un tramo de 1.528 metros”, recalca el consejero Alejandro Calvo. Para ello, detalla que se instalará un nuevo sistema que facilite su evacuación, se limpiarán los conductos existentes y se realizarán intervenciones para mejorar el drenaje en distintos puntos del recorrido.

También se acondicionará el pavimento y se aplicará una nueva capa de asfalto, además de adecuar los accesos a las fincas con la construcción de entradas de hormigón, “lo que facilitará su uso y mejorará la seguridad”.

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Esta actuación se enmarca en el programa de obras cooperables que el Principado lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos para facilitar la conservación de infraestructuras de titularidad municipales en los concejos de menos de 20.000 habitantes.