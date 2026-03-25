Mejoras en Cudillero: Educación licitará en junio el asfaltado de la pista polideportiva del colegio de Soto de Luiña

La Consejería de Educación licitará el próximo junio las obras de la reforma de la pista deportiva y el asfaltado del patio del colegio público Nuestra Señora de la Humildad, de Soto de Luiña (Cudillero). Así se lo trasladó la titular de Educación, Eva Ledo, al alcalde cudillerense, Carlos Valle. En el encuentro, celebrado en Oviedo, se anunció que la ejecución de los trabajos está prevista para 2027.

En el encuentro, al que también asistió el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, se abordaron otras gestiones como la asignación complementaria efectuada a este centro el año pasado por valor de 48.000 euros y cuyo objetivo es acometer obras en la fachada, estructura y pavimento.

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Por otro lado, el pasado verano, se sustituyó el suelo de tres aulas del colegio público Asturamérica, también en Cudillero.