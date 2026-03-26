Edición histórica del Campeonato de Surf de Tapia de Casariego: la cita deportiva contará con la concentración de la élite del surf español

La playa de Anguileiro de Tapia de Casariego acogerá su 34ª edición del Campeonato de Surf Memorial Peter Gulley - Goanna Pro, del 31 de marzo al 5 de abril, una de las citas más emblemáticas del calendario deportivo asturiano y un pilar fundamental de la programación de Semana Santa en la villa. Además, esta edición se presenta con novedades, ya que del 1 al 6 de abril convivirá con la Concentración del Equipo Nacional OPEN, que organiza la Federación Española de Surfing.

Este evento supondrá que en Tapia de Casariego se reúna la élite del surf español para preparar sus próximos desafíos internacionales. Entre los deportistas convocados destacan nombres como Dylan Donegan, Rubén Vitoria, Janire González-Etxabarri y Lucía Machado, quienes trabajarán bajo la supervisión de un equipo técnico de alto nivel liderado por Ricardo Bilbao y Luis Pérez.

Además, los surfistas del equipo nacional formarán parte de la competición, puesto que les servirá como escenario de evaluación real. La organizadora de la prueba deportiva, Adela Bas, recalcó en la presentación del evento su importancia técnica y recordó que el Goanna Pro se integra dentro de la prestigiosa Liga PRO. "En Tapia celebramos la segunda prueba de las únicas cuatro que se disputan a nivel nacional, lo que garantiza un nivel competitivo altísimo", subrayó Bas.

El alcalde de Tapia, Pedro Fernández, hizo hincapié en la magnitud de esta cita que trasciende lo deportivo: "Este campeonato es ya un referente indiscutible en toda la comarca e incluso en todo el Arco Atlántico. Atrae a visitantes de todos los puntos de la geografía y proyecta la imagen de Tapia como destino de excelencia".

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Por su parte, el concejal de Deportes, José Ramón Loza, mostró su entusiasmo porque la prueba supone "un gran impulso para Tapia".