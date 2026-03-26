Edición histórica del Campeonato de Surf de Tapia de Casariego: la cita deportiva contará con la concentración de la élite del surf español
La prueba, la segunda de las cuatro que se disputan en España, se desarrollará del 31 al 5 de abril en la playa de Anguileiro de Tapia de Casariego
La playa de Anguileiro de Tapia de Casariego acogerá su 34ª edición del Campeonato de Surf Memorial Peter Gulley - Goanna Pro, del 31 de marzo al 5 de abril, una de las citas más emblemáticas del calendario deportivo asturiano y un pilar fundamental de la programación de Semana Santa en la villa. Además, esta edición se presenta con novedades, ya que del 1 al 6 de abril convivirá con la Concentración del Equipo Nacional OPEN, que organiza la Federación Española de Surfing.
Este evento supondrá que en Tapia de Casariego se reúna la élite del surf español para preparar sus próximos desafíos internacionales. Entre los deportistas convocados destacan nombres como Dylan Donegan, Rubén Vitoria, Janire González-Etxabarri y Lucía Machado, quienes trabajarán bajo la supervisión de un equipo técnico de alto nivel liderado por Ricardo Bilbao y Luis Pérez.
Además, los surfistas del equipo nacional formarán parte de la competición, puesto que les servirá como escenario de evaluación real. La organizadora de la prueba deportiva, Adela Bas, recalcó en la presentación del evento su importancia técnica y recordó que el Goanna Pro se integra dentro de la prestigiosa Liga PRO. "En Tapia celebramos la segunda prueba de las únicas cuatro que se disputan a nivel nacional, lo que garantiza un nivel competitivo altísimo", subrayó Bas.
El alcalde de Tapia, Pedro Fernández, hizo hincapié en la magnitud de esta cita que trasciende lo deportivo: "Este campeonato es ya un referente indiscutible en toda la comarca e incluso en todo el Arco Atlántico. Atrae a visitantes de todos los puntos de la geografía y proyecta la imagen de Tapia como destino de excelencia".
Por su parte, el concejal de Deportes, José Ramón Loza, mostró su entusiasmo porque la prueba supone "un gran impulso para Tapia".
- Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Se hunde el asfalto de un parque de Oviedo y se lleva por delante una barredora
- Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
- Belén Esteban rompe su silencio y confirma su ruptura: 'Ahora solo estoy centrada en mí
- Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores
- Isa P deja a todos mudos al hablar de cómo conoció al padre de Kiko Rivera y lo que le decía: 'Me pongo nerviosa solo de contarlo, pelos de punta
- Sibo no alcanza los objetivos para renovar con el Oviedo y quedará libre: este puede ser su nuevo destino
- Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico