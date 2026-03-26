Un Golf clásico, seis días y mucha solidaridad: así es la aventura que está viviendo el equipo tinetense ChoscoRacing en Marruecos

El equipo ChoscoRacing, con raíces tinetenses, se encuentra participando esta semana, por tercer año consecutivo, en el desafío automovilístico VW Golf Challenge Marruecos 2026, una expedición solidaria que este año celebra su 12ª edición recorriendo distintos territorios de Marruecos a bordo de vehículos Volkswagen Golf clásicos. Los componentes del equipo son la pareja formada por Antonio Menéndez y Marta Miranda, que se suma por primera vez a este reto, mientras Antonio Menéndez cuenta con la experiencia de haber participado en los dos años anteriores.

Marta Miranda en un momento del reparto de la ayuda en una aldea. / Cedida a LNE

La particularidad de esta aventura en tierras marroquíes es que los participantes llevan sus coches cargados de material escolar, ropa y juguetes, entre otros productos, para ir dejando en las aldeas que van cruzando a lo largo de seis jornadas de conducción que los lleva a transitar por diferentes zonas del país, desde la costa al desierto y pasando también por la cordillera Anti-Atlas.

"La principal motivación para participar es la labor solidaria que realizamos a la vez que conoces el país, recorremos pueblos y lugares de Marruecos muy alejados, con muchas carencias y esta prueba te da la oportunidad de ayudar directamente a gente desfavorecida", detalla Antonio Menéndez, que explica que el material que transportan lo van entregando directamente a los vecinos de las aldeas que se van encontrando y también a asociaciones locales para que lo puedan distribuir.

Patrocinio de empresas tinetenses

La solidaridad del equipo ChoscoRacing está respaldada por un buen número de empresas, la mayoría tinetenses, y también por particulares que hacen aportaciones para que el coche pueda ir cargado de material solidario, un apoyo que el equipo tinetense agradece.

Participantes del VW Golf Challenge en una de las jornadas. / Cedida a LNE

La participación en la VW Golf Challenge Marruecos no es competitiva, más bien se trata de un desafío personal en el que el participante se adentra en el interior de un país desconocido, fuera de carreteras convencionales y debe poner a prueba su sentido de la orientación con el apoyo del recorrido, en formato de track, que les ofrece la organización.

"Unión de los participantes"

"Tienes que buscarte la vida para llegar al final del recorrido donde te están esperando, pero la característica fundamental es la unión entre todos participantes, cualquier problema mecánico siempre hay alguien que te va a ayudar", subraya Menéndez.

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El viernes pondrán fin a la participación en el "challenge", cuyo premio es "el poder llegar cada día a destino" y, por supuesto, la experiencia que se llevan a casa de aventura y solidaridad.