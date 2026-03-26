"Sueños geométricos. Esculturas infinitas", una exposición fruto de la colaboración de Juanma Tapia con Fraternidad

El artista Juanma Tapia colabora activamente con la asociación Fraternidad desde su llegada al concejo de Tapia. Lo que empezó como un taller de escultura para los usuarios con discapacidad de esta entidad tapiega, ha acabado convertido en una exposición coral bajo el título "Sueños geométricos. Esculturas infinitas". La muestra se inaugura hoy, jueves, en la casa de cultura Juan de Mairena de Tapia y se podrá visitar hasta el 10 de abril en horario de 11.00 a 13.00 horas.

"Durante unos días soñamos con piezas geométricas que nuestras manos convirtieron en infinidad de esculturas de las que ahora presentamos veintidós", relata Tapia. La experiencia, abunda Fraternidad, permitió a las personas con discapacidad intelectual "jugar a ser, y ser realmente, escultores geómetras".

Y añaden: "Esta es una muestra más de la potencia transformadora del arte, ya que permite a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo expresarse, desarrollar su creatividad, y, lo más importante, ser reconocidos en la cultura. Además, al poner en diálogo sus obras con las del artista, se rompe con estereotipos y se visibiliza la riqueza del mundo interior de estas personas".

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Fraternidad señala que esta exposición es un ejemplo más de su apuesta por el arte y la cultura, convencidos de que son ámbitos que aportan mucho a las personas y les permiten mostrar su talento.