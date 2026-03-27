Jarrio empieza a ofrecer a los pacientes con lupus un novedoso tratamiento que les evita desplazamientos al hospital San Agustin y al HUCA

El hospital de Jarrio ha incorporado un novedoso tratamiento para pacientes con lupus que evita desplazamientos al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, o al Hospital Universitario San Agustín (HUSA), en Avilés. Se trata del fármaco de última generación Anifrolumab, indicado para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico moderado y grave.

"Esta terapia biológica, considerada el mayor avance terapéutico en décadas para esta patología, reduce la cascada inflamatoria característica del lupus", indican desde la Consejería de Salud. Al disponer de ella en el hospital comarcal de Jarrio, los pacientes podrán recibir en el Hospital de Día del mismo "una infusión intravenosa mensual", permitiendo así que los pacientes puedan conciliar su vida personal y laboral.

El subdirector asistencial en funciones en Jarrio, Marcos Álvarez, destaca la importancia de estar "bien coordinados con los médicos de los hospitales San Agustín y del HUCA para que una vez que se indique al paciente el tratamiento, se ponga aquí para evitarles los viajes y que tengan que pedir el día de trabajo entero para ir a Oviedo y volver, tanto para pacientes como para familiares".

La paciente Tarsila Fernández, vecina de Vegadeo, destaca el beneficio que supone para ella el evitarse el viaje mensual al HUCA: "Ir a Oviedo y estar dos horas poniendo el tratamiento y luego regresar te machaca, ya tengo 78 años y el viaje te cansa mucho, además en Jarrio tenemos a gente maravillosa".

Ampliación de los tratamientos para otras patologías

Marcos Álvarez avanza que el objetivo es poder ampliar el número de tratamientos para abordar otras patologías en Jarrio, que también exijan ir periódicamente a los hospitales centrales. "Vamos a empezar con otros fármacos biológicos para enfermedades digestivas, y estamos pensando en implantarlo para tratamientos con quimioterapia", anuncia Álvarez.

Fuentes de la Consejería de Salud destacan que esta iniciativa, puesta en marcha en coordinación con la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Servicio de Medicina Interna del HUCA, refuerza "la cartera de servicios de Jarrio y consolida su capacidad asistencial en el campo de la Medicina Interna".

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Aclaran además que, a diferencia de otros tratamientos inmunosupresores y biológicos, "Anifrolumab bloquea la actividad de una proteína del sistema inmunitario clave en la inflamación y en el daño orgánico asociado al lupus". Por lo que hacen hincapié en que el nuevo fármaco ofrece "una alternativa eficaz para pacientes que no responden de modo adecuado a otros tratamientos, al tiempo que ayuda a reducir la dependencia de corticoides y a prevenir brotes graves de la enfermedad".