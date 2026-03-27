¿Un nuevo tramo de autopista en el Suroccidente? El Principado anuncia plazos, pero los vecinos no se los creen

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, aseguró este viernes que el Principado ejecutará el tramo de autovía entre La Espina (Salas) y Tineo, dando así continuidad hacía el Suroccidente a la A-63, en 2028, año en e que empezarían las obras. La autovía del Suroccidente, un proyecto estatal que acumula décadas de retrasos, tiene varios tramos pendientes de ejecutar para completarse hasta La Espina, y que el Gobierno central tiene previsto dirigir hacia Canero (Valdés), siguiendo así el recorrido de la carretera N-634. El Consejero, ante la falta de avances, se comprometió a que el Principado ejecute el citado tramo.

"Este tramo entre La Espina y Tineo podemos ejecutarlo nosotros. No vamos a esperar al Gobierno de España: se hará sí o sí", anunció Calvo, que también marcó ya plazos para su desarrollo: el proyecto se hará en 2027 y el inicio de las obras en 2028. Incluso, detalló que si no está desdoblado el tramo de El Regueirón hasta La Espina "se ejecutará primero un carril y después el segundo".

Alejandro Calvo realizó estas declaraciones tras la reunión de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita, en la que también dio cuenta de las exigencias al Ministerio de Transportes para finalizar los tramos pendientes de la A-63 entre Cornellana y La Espina. "Llevamos más de cuatro años con la estabilización del talud de Casazorrina sin un plazo comprometido, lo que condiciona la apertura del tramo Salas-Cornellana. Necesitamos un plazo inmediato", exigió.

Escepticismo e incredulidad

Un anuncio y exigencias que han sido recibidos con escepticismo e incredulidad en el Suroccidente. La plataforma ciudadana “El Suroccidente también es Asturias. Por unas carreteras seguras y modernas” apunta que es la cercanía de las elecciones, dentro de un año, lo que ha motivado este anuncio y se muestran desconfiados. “Hasta que no veamos avances no nos vamos a creer nada, da la sensación de que nos están engañando y ya están pensando en las elecciones del año que viene”, aseguró la portavoz del colectivo, Isabel Rodríguez.

Asimismo, recuerda que hace unos meses mantuvieron una reunión con la Consejería de Movilidad y técnicos para hablar del avance de las obras en Casazorrina y asegura que no les supieron dar plazos de finalización. Por lo que le sorprende que “ahora salgan exigiendo que se finalice el tramo entre Cornellana y Salas este mismo año”. La plataforma considera que el objetivo puede ser “tapar bocas”, pero avanzan que ellos seguirán reivindicando “hasta que veamos planes con fechas concretas de actuación, no más anuncios de estudios, porque la gente ya estamos cansada de esperar y harta de tener que ir con miedo por la carretera por los argayos”.

"Una infraestructura vital para la zona"

Electoralista también ve el anuncio la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández (PP), que, aunque se confesó "incrédula", desea que el anuncio de iniciar los trámites para avanzar la autovía hacia Tineo sean verdad, así como las exigencias para que se finalice ya hasta La Espina. “Es una reivindicación histórica y es increíble que el Principado se acuerde de reclamar al Gobierno de España la autovía cada cuatro años, cuando se acercan las elecciones, así que tengo que pedirles un poco de respeto para los ciudadanos de Tineo y del Suroccidente”, señaló la alcaldesa tinetense.

No obstante, desea que el Principado cumpla con lo anunciado porque recuerda que la autovía es “una infraestructura vital para la zona y, en concreto, para Tineo es muy necesaria porque ayudaría a reducir los costes de transporte a todas las empresas instaladas en el polígono industrial de La Curiscada”.

Presión ante el Ministerio

El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo (Foro), también se mostró sorprendido por la reivindicación del Principado frente al Ministerio, porque matiza que “durante estos tres años no dijeron nada al respecto y me extraña este cambio de actitud, espero que no sea una estrategia electoral y que sea verdad y que se pongan manos a la obra y exijan al Ministerio que podamos ver la llegada de la autovía a Salas antes de que finalice el año”.

También le llama la atención la reivindicación de la segunda calzada de El Regueirón a La Espina y vuelve a insistir en que “durante estos años no lo reclamaron y, de hecho, no hay proyecto ni licitación y ahora lleguen con las prisas de exigir que se acabe ya la obra”.

Hidalgo espera que la reivindicación no se quede solo en un anuncio en medios de comunicación y pidió al consejero de Movilidad que se plante ante el propio ministro (Óscar Puente) “y le exponga esta situación y hagan presión para que esto este tramo se finalice ya”.

Además, el alcalde salense reclamó un arreglo para la carretera N-634 a su paso por el concejo desde el Alto La Cabruñana hasta Castañedo.

Por su parte, el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella (PP), también se muostró con reservas a la vez que expectante. “Tengo desconfianza a la vista de la paralización existente hasta la actualidad, pero espero que de una vez se desatasque y la autovía comience a avanzar”, confiesa.