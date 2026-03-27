El Principado inicia la tramitación del estudio ambiental para continuar la autovía de La Espina a Tineo y exige al Ejecutivo central abrir el tramo hasta Salas

El Gobierno de Asturias ha iniciado la tramitación del estudio informativo y ambiental para dar continuidad a la autovía A-63 en el tramo de La Espina (Salas) a Tineo. La Consejería de Movilidad detalla que el nuevo documento actualizará los trabajos técnicos elaborados hace casi dos décadas para impulsar la ejecución de la obra y completará toda la tramitación ambiental previa exigida, además de definir y comparar diversas alternativas de trazado según su funcionalidad, integración territorial, seguridad y viabilidad económica.

El posterior contrato de licitación, con un presupuesto de 184.307 euros y un plazo de ejecución de nueve meses, permitirá disponer de una base técnica plenamente actualizada, adaptada a la normativa vigente y a la realidad actual del territorio. Un paso que fuentes de consejería destacan que es "necesario para licitar después el proyecto de ejecución del tramo La Espina–Tineo en 2027".

Detallan además que el documento incorporará un estudio del tráfico y la demanda, análisis coste-beneficio y una primera aproximación geológica y geotécnica para anticipar los posibles condicionantes constructivos y garantizar su viabilidad técnica y económica.

Exigencia para finalizar el tramo de Cornellana a Salas

Además, el Principado asegura haber trasladado al Ministerio de Transportes la exigencia de que se finalice la obra de estabilización del talud de Casazorrina y que se lleve a cabo este año la apertura del tramo de la autovía A-63 entre Salas y Cornellana, una actuación que se ha ido retrasando debido al deslizamiento ocurrido en 2021. No obstante, el Gobierno asturiano considera "injustificable" el retraso que acumulan las obras de estabilización. Por ello, asegura que ha reclamado del ministerio "un compromiso firme, con plazos concretos y una ejecución efectiva, para poner en servicio un tramo esencial para la movilidad del suroccidente asturiano".

Además, el Gobierno asturiano también ha reclamado la ejecución del segundo carril de la autovía entre El Regueirón y La Espina, en Salas, "imprescindible para asegurar la continuidad de la autovía hasta Tineo", subrayan.

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Movilidad recuerda que la obra de la autovía A-63 "forma parte de las prioridades recogidas en la Alianza por las infraestructuras que Asturias necesita para garantizar la cohesión territorial y el desarrollo equilibrado de la comunidad" y hace hincapié en que su culminación resulta "clave para corregir el déficit histórico de infraestructuras en el Suroccidente, mejorar la accesibilidad y favorecer el desarrollo económico de esta comarca".