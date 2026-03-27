Ribadeo, para un viaje de ensueño
Las antiguas cetáreas merecen una visita al igual que playas como las de Xuncos, Os Castros, As Illas y Esteiro, sin olvidar el emblemático y famoso arenal de As Catedrais, por el que pasarán miles de personas esta Semana Santa.
R. R.
Ribadeo siempre sorprende al visitante como lugar de experiencias reales, de gastronomía de calidad, de comercio local, de cultura y de tradición, de naturaleza que impresiona, con acantilados, senderos, playas únicas y una ría singular. El lienzo está dispuesto para pintarlo y disfrutarlo paseando desde el Faro de la Isla Pancha hasta el molino de As Aceas o desde Ribadeo hasta Rinlo, a través de la ruta de la costa, gozando del sonido del Cantábrico y de las aves, que comparten caminata.
Las antiguas cetáreas merecen una visita al igual que playas como las de Xuncos, Os Castros, As Illas y Esteiro, sin olvidar el emblemático y famoso arenal de As Catedrais, por el que pasarán miles de personas esta Semana Santa. Ribadeo tiene mucho que ofrecer a través del Camino del Norte de peregrinación a Santiago de Compostela. Las pintura s del santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, en la parroquia de Arante, siempre sorprenden al peregrino. El pasado comercial e indiano está muy presente en el casco histórico. Grandes mansiones, palmeras o gurugús muestran el poderío que trajeron los que un día cruzaron el Atlántico en busca de un futuro mejor.
Con identidad propia
Ribadeo tiene identidad propia y brinda acogida sincera a quien visita el municipio en cualquier época del año. Su comercio tradicional y referente, en Galicia y en Asturias, su exquisita oferta gastronómica y el carácter de sus gentes hacen de Ribadeo, tu próximo destino. Son muchas las actividades diseñadas por el colectivo empresarial para contribuir a su dinamización todo el año: sorteos de viajes, visitas a bodegas, jornadas gastronómicas, ruletas de la suerte, actuaciones musicales… Infinidad de propuestas que llenan de vida y de alegría Ribadeo.
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