Ribadeo, para un viaje de ensueño

Ribadeo siempre sorprende al visitante como lugar de experiencias reales, de gastronomía de calidad, de comercio local, de cultura y de tradición, de naturaleza que impresiona, con acantilados, senderos, playas únicas y una ría singular. El lienzo está dispuesto para pintarlo y disfrutarlo paseando desde el Faro de la Isla Pancha hasta el molino de As Aceas o desde Ribadeo hasta Rinlo, a través de la ruta de la costa, gozando del sonido del Cantábrico y de las aves, que comparten caminata.

Las antiguas cetáreas merecen una visita al igual que playas como las de Xuncos, Os Castros, As Illas y Esteiro, sin olvidar el emblemático y famoso arenal de As Catedrais, por el que pasarán miles de personas esta Semana Santa. Ribadeo tiene mucho que ofrecer a través del Camino del Norte de peregrinación a Santiago de Compostela. Las pintura s del santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, en la parroquia de Arante, siempre sorprenden al peregrino. El pasado comercial e indiano está muy presente en el casco histórico. Grandes mansiones, palmeras o gurugús muestran el poderío que trajeron los que un día cruzaron el Atlántico en busca de un futuro mejor.

Con identidad propia

Ribadeo tiene identidad propia y brinda acogida sincera a quien visita el municipio en cualquier época del año. Su comercio tradicional y referente, en Galicia y en Asturias, su exquisita oferta gastronómica y el carácter de sus gentes hacen de Ribadeo, tu próximo destino. Son muchas las actividades diseñadas por el colectivo empresarial para contribuir a su dinamización todo el año: sorteos de viajes, visitas a bodegas, jornadas gastronómicas, ruletas de la suerte, actuaciones musicales… Infinidad de propuestas que llenan de vida y de alegría Ribadeo.