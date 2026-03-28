La Antena de la Cámara de Comercio en Luarca celebra un año de "récord absoluto": ayudaron a crear 71 nuevas empresas en 2025

"Un año de récord absoluto". Así evalúa el trabajo de la Antena cameral en Luarca el vicepresidente de la Cámara de Comercio, José Manuel Ferreira. Destaca el casi millar de consultas atendidas en 2025, poniendo énfasis en la creación de 71 nuevos negocios y la elaboración de 87 planes de empresa a través del Punto de Atención al Emprendedor (PAE).

Unos datos que se han dado a conocer este viernes en el Ayuntamiento valdesano con presencia del alcalde Óscar Pérez y la responsable de la Antena ubicada en el concejo y que presta servicio a toda la comarca, Silvia Pérez, quien aseguró que superar la barrera de las 70 empresas creadas era "casi impensable" y destaca que en la comarca hay "muchos emprendedores y muchas iniciativas nuevas".

Nuevos pobladores

En este sentido, hizo hincapié en el crecimiento de nuevos pobladores. Calcula que un 35% de los emprendedores que visitan la Antena cameral son nuevos pobladores, "de los que el 21% son de procedencia internacional y el 14% nacional", detalló. Unas cifras que asegura que muestran que la comarca se está posicionando como "un lugar muy interesante para el asentamiento y el emprendimiento".

Otros datos destacados son los 613 servicios prestados, que sumados a las 997 consultas atendidas suponen "unas cifras récord", para este servicio que se ofrece gratuitamente a los vecinos de los concejos del Noroccidente.

Desde al Antena cameral también se presta ayuda para la tramitación de ayudas de fondos Leader, habiendo realizado 46 proyectos y gestionado 480.000 euros en ayudas directas.

"En digitalización los resultados también son muy buenos, hasta 54 empresas fueron acompañadas en su transformación tecnológica. Y desde Valdés también se exporta. En comercio exterior hemos emitido 441 certificados de origen", subrayó José Manuel Ferreira.

La Cámara también apuesta por la formación y el año pasado fueron 18 las jornadas formativas, además de tres cursos, con más 500 asistentes. Asimismo, se organizaron acciones de networking, empleo y emprendimiento con el objetivo de conectar a empresas, jóvenes y territorio.

"Tejido empresarial vivo y actividad económica real"

"Estas cifras no son aisladas, es tejido empresarial vivo y actividad económica real", señaló Ferreira, que añadió que la competitividad también se construye desde lo local. "Y Valdés hoy tiene más empresas, más actividad y más oportunidades. Y eso no es casualidad. Es trabajo. Es colaboración institucional. Y es compromiso", enfatizó a la vez que agradeció al Ayuntamiento el "apoyo constante" y que haya entendido que "cuando apoya a la Cámara, estamos apoyando directamente a las empresas de Valdés".

El alcalde Óscar Pérez resaltó que el desarrollo de Luarca y el concejo de Valdés está "estrechamente unido" a la Cámara de Comercio y destacó que el recorrido realizado hasta ahora, en los 22 años de funcionamiento de la Antena, ha sido "de éxito" y que a partir de ahora se debe ser ambicioso e ir "a por nuevas medidas".

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En su trayectoria, la Antena cameral luarquesa ha prestado 16.571 servicios y ha ayudado a crear 798 nuevos negocios.