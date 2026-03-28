Escolares de Tineo aprenden a cuidar de sus compañeros para mejorar la convivencia en el colegio

El colegio Verdeamor de Tineo cerró el segundo trimestre del curso celebrando su tradicional Jornada Cultural que este año quiso dedicar al programa Tutoría entre iguales (TEI) impulsado por la Consejería de Educación con el objetivo de mejorar la convivencia escolar y prevenir que se den situaciones de acoso.

De este modo, el último día antes de las vacaciones de Semana Santa los escolares abandonaron sus aulas habituales para unirse por cursos y participar de diferentes talleres impartidos por sus profesores. En ellos trabajaron el reconocimiento de emociones, la ayuda entre compañeros, la identificación de situaciones de conflicto o acoso y el valor de ser un buen compañero.

Escolares de infantil durante uno de los talleres. / D. Álvarez

“Son actividades de inclusión y de impartir valores, que incluyen autoconocimiento y autoestima y que también buscan ayudar al alumnado a que sepa diferenciar situaciones como lo que es una broma, una broma pesada, un conflicto y lo que es acoso escolar”, detalla el director del centro, Migue Machín, que asegura que desde que lleva en la dirección, en el colegio no se ha dado ningún caso de acoso escolar, “lo que hay son conflictos”.

No obstante, considera que el programa puede ayudar a mejorar la convivencia en el centro, ya que propone la interacción entre los escolares de diferentes edades, haciendo que los mayores asuman un papel de acompañamiento y apoyo hacia compañeros de menor edad, es decir, los convierte en “hermanos mayores”. “Va a propiciar que los mayores ayuden a los más pequeños, se les das una responsabilidad, que es algo muy positivo para ellos, mientras que a los más pequeños los ayudará a mirar sin miedo a los mayores, a que los vean como personas que colaboran y que pueden ayudarles”, detalla.

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Estudiantes del Verdeamor en el taller dedicado a identificar tipos de conflictos. / D. Álvarez

Tras el desarrollo de los talleres, por los que pasaron el centenar de alumnos del centro de forma rotativa, tuvo lugar un acto conjunto de clausura al que se sumaron personas mayores del concejo, que colaboran con diferentes iniciativas del colegio. Una participación que simboliza el valor del acompañamiento entre generaciones y refuerza “la idea central del programa: todos y todas estamos incluidos”.