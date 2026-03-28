“Máxima preocupación” en Castropol por los actos vandálicos que se están registrando en Figueras

El Ayuntamiento de Castropol se ha pronunciado sobre los actos vandálicos registrados en la localidad de Figueras y que recientemente también habían denunciado públicamente la Asociación de Vecinos As Figueiras, de la localidad castropolense. El Consistorio ha manifestado su “máxima preocupación” y ha informado que esta situación también ha sido comunicada la Guardia Civil desde el momento inicial en el que se tuvo conocimiento de los sucesos, “solicitando que se actúe con la mayor diligencia para el esclarecimiento de los hechos y para evitar que vuelvan a repetirse”.

Destallan desde el Consistorio que en los últimos días se han registrado “daños reiterados en el parque infantil del Pelamio, así como pintadas en fachadas de la villa”. Unos hechos que aseguran que suponen “un perjuicio para los espacios públicos, para la imagen de la localidad y para la convivencia vecinal”.

El Ayuntamiento incide en que no van a normalizar este tipo de conductas y advierten de que actuarán “con firmeza para defender los espacios públicos, el patrimonio urbano y la tranquilidad de los vecinos y vecinas de Figueras”.

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En este sentido, solicitan la colaboración ciudadana para que quien pueda aportar información útil la comunique a la Guardia Civil o al propio Ayuntamiento.