“Máxima preocupación” en Castropol por los actos vandálicos que se están registrando en Figueras
El Ayuntamiento denuncia que se está causando un perjuicio “a los espacios públicos, el patrimonio urbano y la tranquilidad vecinal”
El Ayuntamiento de Castropol se ha pronunciado sobre los actos vandálicos registrados en la localidad de Figueras y que recientemente también habían denunciado públicamente la Asociación de Vecinos As Figueiras, de la localidad castropolense. El Consistorio ha manifestado su “máxima preocupación” y ha informado que esta situación también ha sido comunicada la Guardia Civil desde el momento inicial en el que se tuvo conocimiento de los sucesos, “solicitando que se actúe con la mayor diligencia para el esclarecimiento de los hechos y para evitar que vuelvan a repetirse”.
Destallan desde el Consistorio que en los últimos días se han registrado “daños reiterados en el parque infantil del Pelamio, así como pintadas en fachadas de la villa”. Unos hechos que aseguran que suponen “un perjuicio para los espacios públicos, para la imagen de la localidad y para la convivencia vecinal”.
El Ayuntamiento incide en que no van a normalizar este tipo de conductas y advierten de que actuarán “con firmeza para defender los espacios públicos, el patrimonio urbano y la tranquilidad de los vecinos y vecinas de Figueras”.
En este sentido, solicitan la colaboración ciudadana para que quien pueda aportar información útil la comunique a la Guardia Civil o al propio Ayuntamiento.
- Fallece un trabajador de 56 años en Gijón al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando estaba reparándolo
- Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
- La fatalidad de Jesús, el trabajador gijonés de 56 años que falleció al caer del tejado del edificio que estaba reparando: 'Tenía el arnés puesto, cuerdas, línea de vida... No sabemos qué pudo pasar
- El Barça inicia conversaciones con el Real Oviedo para negociar el fichaje de Joaquín Delgado
- El broche de oro al centenario del Oviedo, todos los horarios de las celebraciones en el Tartiere: un carbayu, trofeos, un partido entre amigos y música hasta la madrugada
- Grave accidente laboral en Corvera: trasladan al HUSA a un trabajador que cayó de una escalera
- Hallan muerta a una mujer en Gijón bajo el viaducto de Carlos Marx
- Me agarró por los pelos y me tiró al suelo mientras su perro atacaba al mío', dice la mujer herida en El Lauredal