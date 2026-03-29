Los accesos al camping Amaido de San Tirso de Abres serán mejorados: el Banco de Tierras destina casi 47.000 euros a su adecuación

Los accesos al camping Amaido y al establecimiento de turismo rural La Casona, en San Tirso de Abres, se verán mejorados con una intervención que se desarrollará después de Semana Santa. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria, a través de la Comisión Regional del Banco de Tierras, ha adjudicado en 46.948 euros el contrato para abordar la obra de adecuación del firme de la pista de acceso, actualmente sin asfaltar y con la presencia de baches.

La empresa adjudicataria, Asfaltados Balda, será la encargada de ejecutar los trabajos, que según detallan fuentes de consejería consistirán en reforzar los viales que conducen a estas instalaciones, la limpieza de las márgenes y mejorar la señalización. El plazo para realizar la intervención será de mes y medio y comenzará después de Semana Santa.

Acceso al camping Amaido. / R. D. Á.

El gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras, José Ramón Feito, ha explicado que esta actuación “se enmarca en el compromiso del Principado con la dinamización del medio rural y la promoción de proyectos sostenibles que ayudan a crear empleo y fortalecen el tejido económico local, en línea con los objetivos del Pacto por el Medio Rural rubricado en febrero”.

Además, anuncia que no será la única actuación que se desarrollará en las instalaciones del camping. En las próximas semanas está previsto que salga a licitación el acondicionamiento y reforma de los baños de la zona de acampada, con un presupuesto de 40.000 euros.

Noticias relacionadas

La consejería de Medio Rural destaca que el Camping Amaido y su casona de turismo rural constituyen “un destacado ejemplo de agroturismo, donde los visitantes pueden sumergirse en la vida rural y disfrutar de la naturaleza de manera sostenible”. Recuerdan además que ofrece actividades como la recolección de productos locales y la participación en tareas agropecuarias, por lo que insisten en que “esta instalación ofrece una experiencia auténtica que conecta a los visitantes con las tradiciones del medio rural y promueve el desarrollo local y la conservación”.