Convocado el concurso literario de la asociación “Amigos de Cudillero”: el ganador se lleva un premio valorado en 1.000 euros

La Asociación “Amigos de Cudillero” acaba de convocar el cuadragésimo cuarto concurso literario “Cudillero, el pescador y la mar”, dirigido a los estudiantes de todo el Principado de Asturias que cursen Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).

Según se establece en las bases del certamen, el tema sobre el que deben versar los relatos tiene que estar relacionado con “La mar y sus gentes”, pudiendo adaptar, en prosa, a cualquier género literario, escrito en español o castellano.

La extensión de los trabajos se establece como máximo a dos folios, equivalente de 50 líneas por folio y los trabajos tendrán que ir firmados con seudónimo.

La fecha tope para la presentación de los textos originales es el próximo 17 de mayo y el fallo del jurado será el 6 de junio.

No obstante, la entrega de premios y lectura del trabajo ganador se pospondrá a octubre y tendrá lugar durante el transcurso de la tradicional “Fiesta Literaria de la Mar”.

Habrá un solo ganador que se llevará dos premios: un cheque-regalo y material didáctico, recreativo y artístico valorado todo ello en mil euros. Además, habrá un diploma para el centro escolar al que pertenezca el ganador.

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Asimismo, el jurado podría otorgar uno o varios accésits, en atención a la calidad de los trabajos presentados.