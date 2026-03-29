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Éxito de la cita caballar en Belmonte de Miranda: reunió a 240 ejemplares de 120 ganaderías

"Es una evento que crece y hemos visto caballos muy preparados", destaca el alcalde, Gilberto Alonso

Momento del concurso con las yeguas cruzadas en pista.

Momento del concurso con las yeguas cruzadas en pista.

Demelsa Álvarez

Belmonte de Miranda

Belmonte de Miranda celebró con éxito su XXI Feria del Caballo este fin de semana. El evento cuenta con la celebración del concurso morfológico de diferentes razas: caballos cruzados, pura raza árabe, pura raza española, asturcones, caballos de tiro, corros y yeguas con rastra (cría).

En total participaron 240 animales procedentes de 120 ganaderías de toda Asturias y también llegadas de León y Galicia. "En apenas una semana tuvimos que cerrar las inscripciones porque se completó el aforo, es una cita que crece y hemos visto caballos muy preparados", destaca el alcalde, Gilberto Alonso, que hace hincapié en la gran afluencia de público que atrae al municipio esta cita caballar.

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