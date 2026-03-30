El calvario de la naviega Mónica Suárez, a las puertas de Jarrio: "Lleva en casa diez meses muerta de dolor y nadie mira por ella"

Confiesa Javier García que ya no sabe qué hacer o qué pedir para ayudar a su mujer, la naviega Mónica Suárez, de 48 años, que sufre una enfermedad crónica rara y dolorosa conocida como el síndrome de Sudeck que está convirtiendo su vida en un calvario. Así lo expuso García a las puertas de Jarrio, donde este lunes, aprovechando la celebración de un consejo de Gobierno en el hospital coañés, colocó un cartel en recuerdo de este caso.

"Ya no sé qué pedir, el caso es que lleva diez meses en casa muerta de dolor y nadie mira por ella", indica García, que se plantó en la puerta principal de Jarrio con un cartel resumiendo su caso. "Accidente laboral. Diecieséis operaciones. Dos amputaciones en casi ocho años. A día de hoy muriéndose de dolores en casa desde hace diez messe. Puesta a trabajar ocho meses con el pie roto por la Mutua y para la señora consejera todo bien hecho. Me arruinásteis la vida para siempre", reza el cartel colocado en el que resume una historia que comenzó en 2018 con un esguince en el trabajo y una rotura del quinto metatarsiano del pie derecho.

Javier García explica que todas las reclamaciones presentadas para analizar una posible negligencia médica fueron desestimadas. Sin embargo, él insiste en que no se actuó bien y que la incorrecta atención recibida durante la rotura del pie derivó en la actual situación. En el HUCA les dicen que no hay más que hacer y les han derivado al hospital 12 de octubre de Madrid para lograr una operación que pueda poner fin a los dolores. Se trata de una cingulotomía, una operación consistente en crear pequeñas lesiones en una parte del cerebro para interrumpir los circuitos neuronales implicados en el dolor crónico.

A la espera de esa operación, la naviega convive a diario con un intenso dolor. Actualmente cuenta con una incapacidad reconocida del 86% y Javier García exige premura en su atención: "Que la atiendan donde sea, pero rápido".